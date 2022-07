“Mia figlia era lì…”. Iva Zanicchi, il video poco prima della tragedia della Marmolada

Iva Zanicchi Marmolada, mentre sono ancora in corso le ricerche dopo la tragedia causata dal crollo di un seracco nella giornata di domenica 3 luglio, arriva anche il commento della cantante che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video girato poche ora prima da sua figlia.

Al momento le vittime accertate della tragedia della Marmolada salgono a nove, due in più rispetto al bilancio di martedì. I feriti sono invece sette: quattro ricoverati a Trento, tre in ospedali veneti, come riferito il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. E con il nuovo ritrovamento dei resti delle due vittime scendono a tre i dispersi.





Iva Zanicchi Marmolada: “Mia figlia era lì”

Iva Zanicchi ha voluto dedicare un pensiero a coloro che hanno perso la vita e alle famiglie coinvolte nella tragedia della Marmolada e condiviso un filmato: “Questo video me lo ha mandato mia figlia, due ore prima della tragedia… – ha scritto a corredo del post – lei era proprio di fronte la Marmolada”.

“Un pensiero a tutte le vittime e alle famiglie coinvolte. Vi penso molto e vi stringo forte”, ha concluso la cantante alla fine della didascalia aggiungendo un cuore spezzato. Sotto un’infinità di commenti, di preghiere, di messaggi rivolte alle famiglie delle vittime per questa immane tragedia che domenica scorsa ha sconvolto l’intero Paese.

Intanto è stata ritrovata altra attrezzatura tecnica, verosimilmente riconducibile a persone date attualmente per disperse, dai soccorritori. E nel corso della ricognizione “vista udito” sul luogo del disastro sono stati ritrovati, seppur non in numero elevato, anche resti di escursionisti, ha appreso l’Ansa da fonti investigative. Inoltre dovrebbero arrivare già domani mattina i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle vittime.

