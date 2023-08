Tragedia a Milano, una donna di 28 anni appena è morta dopo essere stata travolta da un camion. L’incidente è avvenuto all’incrocio con corso di Porta Romana, la dinamica resta ancora tutta da chiarire. Subito dopo l’incidente sono arrivati i soccorsi, avvertiti da alcuni passanti che si trovano sul posto. Nel giro di poco sono arrivati polizia locale e vigili del fuoco che hanno lottato per estrarre il corpo, rimasto incastrato sotto le ruote del camion. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Spiega il Giorno come: “Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la ciclista ventottenne potrebbe essere stata tamponata dal camion poco prima dell’incrocio semaforizzato. La posizione in cui è stata ritrovata la bicicletta, sul lato sinistro dell’autocarro, lascia pensare che questa volta a causare l’incidente non sia stato l’angolo cieco”.





Milano, travolta mentre è in bici: muore 28enne

Dall’inizio del 2023, sono 5 le vittime della strada che hanno perso la vita per un incidente con un mezzo pesante lungo le strade di Milano. Per questo l’amministrazione corre ai ripari. Dal primo ottobre a Milano sarà impedita la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell’angolo cieco nello specchietto in base a un provvedimento della Giunta deciso dopo numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti.

La delibera modifica la disciplina di Area B, la ztl grande quasi come tutta la città, e impedisce il divieto di accesso e circolazione in città per i mezzi a partire dalle 3,5 tonnellate non dotati di sistemi per la rilevazione. Per altri mezzi è stato dato il tempo per adeguarsi. Nel 2022 sono avvenuti 17.765 investimenti di pedoni (nel 2021 furono 17.164), 48 al giorno, due l’ora, in cui sono morte 485 persone, 325 uomini e 160 donne.

Il Lazio è la regione che ha avuto il maggior numero di decessi, 70 (46 uomini e 24 donne) di cui 39 ultra65enni. Tra le grandi città, Milano si piazza al secondo posto con 15 morti, alle spalle di Roma che supera i dati pre-pandemia con 44 vittime.