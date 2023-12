Hanno trovato il corpo di Rossella in un albergo. Come l’ha uccisa. Ricercato il marito

Si chiamava Rosalba Cominotti ed aveva 53 anni. Abitava alle porte di Cremona, con il consorte di 57 anni, Alfredo Zenucchi, originario di Bergamo. Lei è deceduta e lui è attualmente ricercato. La donna è stata trovata senza vita in una struttura ricettiva a Mattarana, nel comune di Carrodano, nella provincia di La Spezia. Sul corpo della 53enne sono state riscontrate “lesioni da arma da taglio”. Rosalba e il marito erano scomparsi da Cremona da 12 giorni. (Continua dopo la foto)





I carabinieri, impegnati nelle indagini, stanno cercando il marito, il quale si è allontanato a bordo di una C3 bianca, avvistata sulla Aurelia. L’ipotesi principale seguita dagli inquirenti è quella di un omicidio. Non si avevano notizie della coppia da due settimane: i coniugi, residenti a Cavatigozzi, alle porte di Cremona, gestivano un’edicola in centro a Bonemerse, di fronte al palazzo comunale. Scomparsi nel nulla, circondati da voci varie: fuga volontaria per motivi economici, la spiegazione più frequente. Tre giorni fa, la cugina della donna ha pubblicato su Facebook un appello per chiunque avesse informazioni sulla coppia: “I telefoni non rispondono più e neanche WhatsApp funziona. Siamo molto preoccupati. Aiutateci”.

Ora, con la scoperta del cadavere della donna, è in corso la ricerca dell’uomo. I due sono ex proprietari di un’edicola e, stando a quanto riferito dal Secondo XIX, si trovavano nell’albergo dove è stato rinvenuto i cadavere dallo scorso venerdì. Le indagini comprendono l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere nelle vicinanze per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali tracce del marito che ha lasciato l’albergo.