Green pass obbligatorio per i lavoratori: quali categorie dovranno averlo da ottobre

Green pass, scatta l’obbligo per alcune categorie di lavoratori. Non solo gli ambiti dell’istruzione e della sanità, ma anche altre categorie di lavoratori si troveranno a esibire il green pass. Saranno le direttive del Governo a dare conferma dell’approvazione, ma qualcosa inizia a trapelare per quanto riguarda il mese di ottobre.

A sottolineare gli aggiornamenti per quanto riguarda l’emergenza sanitaria ancora in corso e nello specifico il tanto dibattuto green pass, il Ministro Speranza, che ha fatto riferimento alla possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale laddove il numero dei contagi da Covid dovesse subire un incremento.

E proprio questa settimana la cabina regia sarà impegnata a riunirsi per discutere da quando e a quali categorie di lavoratori si rivolgerà l’obbligo di esibire il green pass. Focus aperto non solo per quanto riguarda gli ambiti dell’istruzione e della sanità, ma anche quelli della pubblica amministrazione.





Dalle prime informazioni trapelate in merito allo start previsto dal mese di ottobre, pare che entro l’obbligo del green pass cadranno tutte o quasi le categorie dei lavoratori che svolgono attività a stretto contatto con il pubblico.

Potrebbero essere coinvolti, dunque, anche i dipendenti e gestori di bar e ristoranti, palestre, piscine, treni, navi e aerei. Sarà sufficiente attendere ancora qualche giorno per poter avere conferma sulle direttive date dal Governo, prossimo ad approvare dunque il Decreto e disposto a dare ai lavoratori i giusti tempi per la somministrazione della prima dose di vaccino.