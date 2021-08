Green pass, il governo ha deciso. Bus, metro, scuola e treni. Cosa cambia e da quando

Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 27 morti che portano a 128.163 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 212.227 tamponi, il tasso di positività è al 3,4%. In terapia intensiva si trovano 268 pazienti, 8 in più rispetto a ieri, con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.409, +100 da ieri.



Intanto nella serata di oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove regole per il green pass. Il nuovo decreto è stato “approvato all’unanimità”, come spiegato dal ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa, e “punta ancora in maniera molto forte sullo strumento del green pass per gestire questa nuova fase epidemica”. “In questa fase la scelta del governo è quella di provare a investire il più possibile sul green pass come strumento per evitare chiusure, oggi con questo decreto è stato fatto un ulteriore passo avanti in tre ambiti decisivi per il paese”, rimarca il ministro.



“Innanzi tutto la scuola, un fattore essenziale per la società: noi ci impegniamo a lavorare con tutte le energie che disponiamo per farla riaprire in sicurezza e in presenza a settembre”, evidenzia Speranza, spiegando che il green pass sarà “obbligatorio per l’accesso a scuola per tutto il personale scolastico. Stessa misura per l’università, non solo per il personale ma anche per gli studenti”.







Per quanto riguarda le infrastrutture e i trasporti “il tentativo è quello di rendere più sicuri i luoghi per noi decisivi come treni, aerei, navi, bus a lunga percorrenza che attraverso l’uso del green pass saranno più sicuri. E’ una logica che punta a valorizzare il più possibile questo strumento decisivo in questa fase”. Speranza ricorda che “la differenza fondamentale in questa fase della lotta al covid è la presenza dei vaccini. Il messaggio del governo è quello di continuare su questa strada della vaccinazione, vera svolta di questa sfida per aprire una fase diversa”.



Il Green pass sarà obbligatorio in Italia per trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi a partire dal 1 settembre. Sì al certificato verde anche per studenti universitari e docenti della scuola. Sono le nuove regole approvate dal consiglio dei ministri nella riunione odierna. Per quanto riguarda i trasporti, non è stata prevista l’obbligatorietà del green pass per gli autobus e la metro. Il Consiglio dei ministri ha inoltre confermato l’esclusione di obbligo di green pass per tutti gli studenti minorenni. I docenti che non avranno il certificato saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni di assenza. Tutto il personale della scuola e dell’università, si legge nel decreto, “al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale d’istruzione”, dovrà avere ed esibire il Green pass. “Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.



