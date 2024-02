Schianto choc sulla statale, uomo muore sul colpo: l’impatto è stato devastante

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 43 della Val di non nel territorio del comune di Campodenno, in Trentino. Per cause ancora da accertare un’auto si è scontrata frontalmente con un camion. Devastante l’impatto. Il 60enne alla guida dell’automobile, Ivano Martintoni di Borgo d’Anaunia titolare di un’impresa edile, è morto sul colpo. Si legge sul sito del TG Rai locale come: “ Sull’asfalto i segni della frenata disperata tentata dall’autista del camion che verso le 14 – si è trovato di fronte all’improvviso un furgoncino bianco”.

“All’uscita da una semicurva davanti alla stazione della Trento Malè di Cressino poco prima di Maso Milano, Martintoni per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta scontrandosi poi frontalmente col camion”. I soccorsi, avvisati da alcuni automobilisti in transito, sono arrivati poco dopo.





Campodenno, grave incidente stradale: morto un 60enne

Il personale del 118 era atterrato con un elicottero, ma i medici hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo che lascia una moglie e una figlia. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi, eseguiti dagli agenti della Polstrada di Malè, e la rimozione dei mezzi. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, Campodenno e Trento. I soccorritori arrivati sul posto con l’elicottero.

