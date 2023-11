I familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono sempre col fiato sospeso perché non hanno notizie da giorni dei due ex fidanzati scomparsi nella nulla in Veneto. L’ultimo avvistamento è stato fatto mentre si trovavano nell’auto di lui, una Fiat Grande Punto di colore nero. Ci sarebbe stato un furioso litigio tra i 22enni, come testimoniato da un vicino di casa, e poi sono spariti improvvisamente dalla serata di sabato 11 novembre.

C’è comunque innanzitutto una novità per quanto riguarda la macchina sulla quale si trovavano Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Il mezzo usato dai due ex fidanzarsi scomparsi continuerebbe ad essere attivo da circa 72 ore. Inoltre, come vi abbiamo anche riferito in un precedente articolo, a preoccupare è una scoperta fatta da alcuni operai, che hanno trovato delle macchie di sangue e ci saranno analisi per comparare il Dna. Le ricerche proseguono incessantemente, ma finora nemmeno l’uso degli elicotteri è stato decisivo.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, nuovo aggiornamento sui due ex fidanzati scomparsi

Dalla mattinata del 15 novembre sono riprese le operazioni degli inquirenti, che stanno provando in tutti i modi a ritrovare Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. In questa vicenda drammatica che riguarda i due ex fidanzati scomparsi da Vigonovo (Venezia), c’è comunque uno spiraglio. Come riportato dal sito Fanpage, un investigatore che sta seguendo il caso ha infatti rilasciato una dichiarazione che per ora lascia ben sperare.

Dunque, questo inquirente ha fatto sapere che “stiamo battendo tutti i territori senza sosta. C’è solo una priorità in assoluto: trovare i due ragazzi vivi. Fino a prova contraria sono vivi“. Quindi, c’è convinzione che le ricerche possano portare ad un buon esito della triste storia, non c’è quindi la consapevolezza che uno di loro o entrambi siano deceduti. Giovedì 16 novembre è prevista la laurea della giovane e tutti sperano che in queste ore possa esserci la svolta positiva. L’auto è stata localizzata anche in provincia di Treviso, a Maserada sul Piave e Vazzola, poi in provincia di Belluno e a Ospitale di Cadore. L’ultima segnalazione appunto in provincia di Pordenone, ma ancora le forze dell’ordine non sono riusciti a fermarla.

Da registrare anche che ci sarebbero state delle segnalazioni, che si sarebbero rivelate infondate perché frutto di mitomani. Non sarebbe nemmeno da escludere la possibilità che vogliano fuggire all’estero, quindi si starebbe facendo in modo di riuscire a fermare la corsa dell’auto. Intanto, le famiglie dei 22enni sono sempre più preoccupati.