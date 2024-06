L’omicidio di Giulia Cecchettin è un caso di cronaca nera avvenuto in Italia l’11 novembre 2023. La 22enne di Vigonovo (Ve) scomparsa sabato 11 novembre in compagnia dell’ex fidanzato Filippo Turetta è stata trovata senza vita in un canalone vicino a un lago di Barcis (Pordenone) il 18 novembre. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre Turetta è stato fermato in Germania.

Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. La sua auto era stata avvistata i giorni precedenti tra Veneto e Austria. Il giovane ha lasciato cadere nel vuoto gli appelli di magistrati e familiari a costituirsi. La vicenda di Giulia Cecchettin ha tenuto tutto il Paese con il fiato sospeso.

“Spero che la tua famiglia ti abbandoni ai tuoi incubi peggiori”. Giulia Cecchettin, la parole dure dello zio su Filippo Turetta





Giulia Cecchettin, le ultime immagini nel telefono di Filippo Turetta

L’uccisione della studentessa di 22 anni da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta ha suscitato notevole indignazione, generato manifestazioni pubbliche e stimolato un vasto dibattito sul tema del femminicidio. Le ultime immagini di Giulia Cecchettin sono state rinvenute da inquirenti sul cellulare dell’ex fidanzato Filippo Turetta.

Si tratta di oltre 50 foto scattate tra le 18 e le 21 dell’11 novembre scorso, il giorno in cui la giovane è stata uccisa. Le immagini sono state pubblicate “Pomeriggio Cinque News” e ritraggono Giulia e Filippo al centro commerciale di Marghera “La nave de vero”, dove erano andati nel tardo pomeriggio per acquistare l’abito per la laurea di Giulia.

Le ultime immagini che ritraggono Giulia quando era ancora viva, prima dell’omicidio. Ci sono immagini di Giulia che si prova dei vestiti, della ragazza seduta al bar e anche alcuni selfie scattati da Filippo in cui i due sono insieme.