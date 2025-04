Una folla silenziosa e commossa si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, scomparso nella mattinata di lunedì 21 aprile 2025. L’annuncio della sua morte ha dato ufficialmente inizio alla “sede vacante”, periodo durante il quale si fermano quasi tutte le attività della Curia romana, in attesa dell’elezione di un nuovo Pontefice. Nel frattempo, l’attenzione del mondo cattolico si è concentrata sulle esequie del Santo Padre, un momento sempre carico di solennità e di significato per milioni di fedeli.

Come da tradizione, il corpo del Papa non viene sepolto immediatamente: sono infatti previsti almeno tre giorni di esposizione, durante i quali i fedeli possono rendere omaggio al Pontefice defunto. Una consuetudine che si è mantenuta anche in questa occasione. Già nella mattinata di martedì 22 aprile, la salma di Papa Francesco è stata traslata a Casa Santa Marta, dove è iniziato il pellegrinaggio di quanti desiderano porgere l’ultimo saluto. Mercoledì 23 aprile, come confermato dal direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni, il corpo sarà trasferito nella Basilica di San Pietro, per permettere un omaggio pubblico più ampio.

Leggi anche: “Perché è morto, si poteva salvare”. Il parere dello specialista sugli ultimi giorni di papa Francesco





Papa Francesco, l’annuncio sui funerali

Nella stessa giornata di martedì si è tenuta anche la prima congregazione dei cardinali, passo indispensabile per avviare le complesse procedure che porteranno all’elezione del prossimo Papa. Il Collegio cardinalizio ha poi comunicato i dettagli delle esequie, che si svolgeranno secondo il cerimoniale previsto per i Papi regnanti. Il momento centrale sarà rappresentato dai funerali solenni, che si terranno sabato 26 aprile alle ore 10:00 in Piazza San Pietro, alla presenza di autorità religiose e civili da tutto il mondo.

La cerimonia sarà celebrata, come da protocollo, dal cardinale decano, e prevede una lunga liturgia che culminerà con il rito della “commendatio” e della “valedictio”, l’affidamento dell’anima del Papa a Dio e il saluto definitivo da parte della Chiesa. Si tratterà, come sempre in questi casi, di un evento seguito da milioni di persone in tutto il mondo, sia in presenza che tramite le dirette televisive internazionali. La scelta di Papa Francesco di essere sepolto a Santa Maria Maggiore, e non nelle Grotte Vaticane, come molti dei suoi predecessori, rispecchia la semplicità e la devozione mariana che hanno segnato il suo pontificato.

Conclusa la cerimonia in Piazza San Pietro, il corpo di Papa Francesco verrà quindi trasportato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo profondamente legato alla sua spiritualità personale. Qui, secondo quanto disposto nel suo testamento, verrà sepolto in un sito preparato da tempo. Un gesto simbolico che chiude il cerchio della vita di un Pontefice che ha saputo unire fermezza e misericordia, e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli.