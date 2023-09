Storia alquanto clamorosa e pazzesca quella che giunge dalla città di Marsala, in provincia di Trapani. Un bambino di soli 4 anni ha deciso di giocare a nascondino e all’improvviso è scomparso nel nulla, infatti nessuno riusciva a trovarlo più. Immediatamente la preoccupazione ha preso il sopravvento, con la madre e il padre che si sono allarmati e hanno iniziato a cercarlo dappertutto. Contattato il 112, i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno avviato anche loro le ricerche.

La comunità di Marsala è stata letteralmente col fiato sospeso per diverse ore, visto che il bambino di 4 anni intento a giocare a nascondino non si trovava da nessuna parte. Scomparso durante quel momento gioviale con i suoi amichetti del cuore, tutti hanno temuto il peggio. I cittadini del quartiere siciliano di Amabilina hanno cominciato a supportare la famiglia ed è partita una caccia disperata al piccolino. Poi la scoperta più inaspettata.

Marsala, bambino di 4 anni gioca a nascondini: scomparso nel nulla, poi la scoperta

Dunque, gli abitanti del quartiere in questione di Marsala si sono preoccupati insieme ai suoi genitori per la sparizione del bambino di 4 anni, che insieme agli altri piccoli, stava giocando in strada a nascondino. Scomparso improvvisamente, è partita una ricerca forsennata al fine di evitare spiacevoli conseguenze. Alla fine è venuta fuori una verità inattesa, che ha lasciato tutti veramente senza parole ma con un sospiro di sollievo.

Era accaduto invece qualcosa di tutt’altro che allarmante. Dopo ore di ricerche, il piccolo è stato ritrovato dai carabinieri dietro ad una porta di un vicino di casa. Nonostante tutti gridassero a gran voce il suo nome, lui non è mai uscito dal nascondiglio per non perdere. Quindi, ha portato fino in fondo la sua sfida e solo i militari ce l’hanno fatta a ‘batterlo’. Tutto è finito nel migliore dei modi, dunque al bimbo non era successo nulla di grave.

Come riportato dal sito Newsicilia, i carabinieri avevano deciso di effettuare delle perquisizioni nei vari appartamenti nella speranza di trovarlo subito. Poi lo hanno finalmente rinvenuto in buone condizioni di salute e anche con un ottimo umore.