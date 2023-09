Grande Fratello 2023, l’edizione vip è ad un passo dal prendere il via: la nuova stagione di quello che ormai è diventato un appuntamento fisso dell’autunno di Canale 5 inizierà il prossimo 11 settembre, lunedì. Nelle ultime ore stanno uscendo i nomi dei primi concorrenti ufficiali. L’edizione di quest’anno, per chi non lo sapesse, è stata molto cambiata dopo le polemiche che hanno accompagnata il GF Vip 7. Nella casa più spiata d’Italia entreranno non solo vip, ma anche gente comune secondo quanto deciso di Pier Silvio Berlusconi.

>Gioca a nascondino con gli amichetti e scompare nel nulla. Dopo ore la scoperta choc dei carabinieri e tutti senza parole: dove lo hanno trovato

Faro dell’edizione: la lotta al trash. E i personaggi scelti sembrano proprio indirizzati verso questa idea. A pochi giorni dall’inizio dell’ottava edizione del Grande Fratello sono stati ufficializzati solo sei concorrenti. L’11 settembre varcheranno la famosa porta rossa tre concorrenti nip e tre vipponi. l’ex campione olimpico Alex Schwazer, l’attrice di telenovelas Grecia Colmenares e la regista Beatrice Luzzi, sono i concorrenti famosi.





Grande Fratello 2023, cambio al timone di GF Vip party

Mentre i nip sono Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Giselda Torresan. Una rivoluzione come quella che accompagnerà il GF Vip party. Il format è stato confermato anche per questa inedita edizione ma non ci saranno né Pierpaolo Pretelli né Soleil Sorge. Al loro posto Annie Mazzola e Andrea Dianetti. Classe 1991 Annie Mazzola è una conduttrice radiofonica di successo.

Nata a Lodi, ma originaria di Graffignana, inizia la sua carriera di intrattenitrice nei villaggi turistici per poi diventare un’agente di modelle a Milano, dove viene notata da Stefano Gabbana per la simpatia dei suoi video sui social networks. Lo stilista, ricondividendo i suoi contenuti sui propri profili la fa conoscere nell’ambiente milanese e la lancia nel mondo di Instagram.

Qualche aiutino ve lo abbiamo dato, ora tocca a voi scoprire chi saranno i prossimi conduttori di #GFPARTY: vi aspettiamo nei commenti! 🧩👇🏼 pic.twitter.com/lY7CHOxPQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 7, 2023

Quanto ad Andrea Dianetti è un attore che neel 2021 ha condotto Isola Party insieme a Valeria Angione in streaming sul portale Mediaset Infinity esperienza che si ripete anche nel 2023 affiancato stavolta da Giorgia Palmas. Dal 15 marzo al 3 maggio 2022 conduce insieme Dayane Mello Pupa Party, web-serie legata a La pupa e il secchione trasmessa sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nel 2022 partecipa a Tale e quale show classificandosi secondo e successivamente anche a Tale e Quale Sanremo.