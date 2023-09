La notizia peggiore è stata comunicata nelle scorse ore: il ragazzo di 14 anni, scomparso in spiaggia, è morto. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto dopo un paio di giorni di ricerche, infatti la sua sparizione si era verificata sabato 2 settembre. Colui che ha notato il corpo è stato un bagnante che si trovava lì nella giornata di lunedì 4 settembre. Alla fine è stato ripescato dall’acqua ed è quindi stata avvisata la sua famiglia, ovviamente addolorata dalla perdita.

Questo ragazzo di 14 anni, che era in spiaggia, è stato trovato morto nell’isola dell’Amore, in Emilia-Romagna. Secondo quanto appreso finora, l’adolescente faceva parte di un’associazione di una comunità della quale faceva parte la vittima. La preoccupazione aveva preso il sopravvento dalle ore 19.30 di sabato, quando era sparito nel nulla mentre era nell’isola dei Gabbiani ad Ariano Polesine. I soccorsi si sono subito attivati, ma non c’è stato purtroppo il lieto fine.

Ragazzo di 14 anni sparisce dalla spiaggia: trovato morto

Il ritrovamento c’è stato al faro di Goro, nella spiaggia situata in provincia di Ferrara. Il ragazzo di 14 anni aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato trovato morto solamente nella mattinata del 4 settembre. Si sperava in una fine della vicenda migliore, ma non è stato così. Ad occuparsi del recupero della salma sono stati i vigili del fuoco, che hanno utilizzato delle moto d’acqua. La magistratura deciderà il da farsi nelle prossime ore.

Come scritto da Leggo, il 14enne si era allontanato già diverso tempo fa, quindi si ipotizzava che avesse solamente fatto perdere le sue tracce. Invece si era materializzata una tragedia in mare. Era originario dell’Africa e se n’è andato per sempre, a causa probabilmente di un incidente inaspettato. Il luogo si trova nei pressi della foce del Po di Goro. Il 14enne era sparito quindi dalla provincia di Rovigo ed è invece stato ritrovato nel ferrarese.

Il 26 agosto scorso a morire era stato invece un bambino di 6 anni a Sottomarina di Chioggia, nel veneziano. Il piccolo è stato trovato a pancia in sotto, esanime, mentre galleggiava sul pelo dell’acqua. Immediati i soccorsi che tuttavia sono risultati inutili.