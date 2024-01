Il papà di Giulia Cecchettin si affida ad un’agenzia di comunicazione. In queste ore si torna a parlare di Gino Cecchettin, il padre della 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Nelle settimane scorse l’Italia intera ha pianto per questa dolorosa vicenda, come se Giulia fosse diventata la ‘figlia di tutti noi’. In molti sono rimasti sorpresi dal modo pacato e lucido con cui l’uomo ha affrontato questa terribile tragedia.

Adesso si è venuto a sapere che Gino Cecchettin si è affidato alla Andrew Nurnberg di Londra, un’agenzia che cura la comunicazione di autori e attori di fiction. Si tratta di una delle agenzie più note che rappresenta autori di tutto il mondo nel campo della narrativa e di fiction. In particolare d’ora in poi a trattare i rapporti con la stampa sarà la sua agente Barbara Barbieri.

Leggi anche: Giulia Cecchettin, il papà torna a parlare: “Filippo? Ora voglio guardarlo in faccia…”





Il primo messaggio dell’agente di Gino Cecchettin

Il Gazzettino di Venezia ha riportato anche la prima comunicazione dell’agente di Gino Cecchettin, Barbara Barbieri: “Il signor Cecchettin ha bisogno di riposare“. Sicuramente gli ultimi tempi sono stati impegnativi per l’uomo, ma anche nel prossimo futuro ci sono diversi progetti.

Oltre ad iniziative per diffondere nelle scuole e negli ambienti di lavoro la cultura della non violenza e della parità di genere, Gino Cecchettin sembra intenzionato a realizzare un libro o forse una fiction per raccontare la storia di Giulia. Già durante le ricerche della figlia il profilo social di Gino aveva visto aumentare sensibilmente i follower, poi a causa di alcuni hater era arrivata la decisione di chiuderlo.

In seguito a “Che Tempo che fa” Gino Cecchettin aveva confermato l’intenzione di prendersi una pausa dal lavoro e creare una fondazione o un’associazione per diffondere la cultura del rispetto delle donne e della parità di genere “affinché non si ripeta più quanto accaduto a Giulia“. La notizia dell’agenzia di comunicazione ha suscitato nuovamente numerosi commenti: “Sono quasi certo che il prossimo passo sarà candidarsi alle Europee, chissà con chi” o “Uauuuu! come dei divi” e ancora “Mah, davvero non si sa cosa pensare… sembra quasi l’inizio di un percorso da influencer… per certi versi imbarazzante!”.

“Chi c’è dietro l’orrore al papà di Giulia”. Gino Cecchettin, la denuncia in diretta tv