GF Vip 7, puntata bollente quella di ieri sera: tanta tensione con la regia che è stata costretta a staccare dopo un’accesa lite tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Prima del loro confronto durissimi erano stati i commenti del pubblico sul caso Bellavia. Scrive un’utente: “Comunque fate veramente schifo, prima avete fatto tutta quella puntata falsa ed ipocrita su Marco Bellavia solo perché vi siete resi conto che tutto il pubblico era indignato da tanta schifezza. Avete mandato fuori quella schifosissima persona della Lamborghini sempre per i consensi ma poi l’avete sempre tenuta in studio”.



“Pu sapendo che non era gradita al pubblico (ma è amichetta di Signorini) poi ce la rinfilate a tutti i costi inventandovi un romanzo con Antonino e ora addirittura la fate rientrare solo perché vi è simpatica o chissà quale favore vi ha fatto. Dopo la schifezza che ha fatto non meritava come altri a cui lo studio dopo la squalifica è stata negata, lei non ci doveva mai più mettere piedi. Esempio schifoso, di come Signorini sia una persona viscida e questo programma è viscido quanto lui e tutti lì dentro!”.

Leggi anche: “Bye bye, Antonino”. GF Vip, Oriana Marzoli: alla fine è successo. È nata una nuova coppia nella casa (VIDEO)





GF Vip 7, lite tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro



Parole che faranno discutere. Come discutere farà il faccia a faccia tra Charlie e Daniele. Tutto è cominciato quando Charlie Gnocchi, senza microfono, si è avvicinato a Daniele Dal Moro. “Non ti rispondo neanche perché non ti do modo di fare le clip”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. La discussione si è spostata in veranda. Con Daniele che ha continuato.



“Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondimi, te ne vai perché hai paura di avere una conversazione?”. “Io non sono un paraclo, mi hai dato un calcio nel clo che mi mandavi all’ospedale”, la replica di Gnocchi che si è infuriato: “Non parlo avanti gli altri, sono tutti tuoi amici. Vieni con me, andiamo a parlare”, le parole accompagnate da spinte e strattonate e la regia che stacca.

NON LA LITE NOTTURNA TRA CHARLIE E DANIELE CON LA CENSURA DEL GF TEMENDO SI POSSANO MENARE #gfvip pic.twitter.com/X7QNSnfICw — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 11, 2022



Pare che prima della lite Daniele Dal Moro avrebbe dato un calcio a Charlie Gnocchi. “Vai via altrimenti ti dò un’altra scarpata nel cu*o” sono state le parole dell’ex tronista, furioso con il suo inquilino. Non crede più ad una parola detta da Gnocchi: “La tua pagliacciata per me è finita oggi”.

“Cosa mi hanno detto su Antonella”. GF Vip 7, Attilio Romita tradisce gli autori: svelato tutto