Choc in spiaggia, turista si accascia e muore sotto gli occhi dei bagnanti

Choc in spiaggia, la tragedia sotto gli occhi dei bagnanti. La vicenda è avvenuta a Gabicce, sulla spiaggia, in seguito a un improvviso malore. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi e svariati i tentativi di rianimare la donna. La notizia viene diffusa su Leggo.it dove si apprendono alcuni dettagli.

Gabicce, tragedia in spiaggia a causa di un malore. Come si apprende su Leggo.it la vittima sarebbe una donna di nazionalità tedesca di 75 anni in vacanza a Gabicce. La vicenda sarebbe avvenuta quando la donna si trovava in acqua. Sarebbero stati i bagnanti ad aver assistito alla scena e a chiamare i soccorsi.





Gabicce, tragedia in spiaggia davanti decine di bagnanti

La donna avrebbe provato a spingersi prontamente verso la battigia, riuscendo a raggiugnerla. Poi però il crollo definitivo. Svariate le operazioni di rianimazione ma nulla da fare per la turista. Anche l’arrivo dell’elisoccorso si è rivelato inutile.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri della locale stazione. Come si legge su Il Resto del Carlino “la donna tedesca era in vacanza, con un gruppo di connazionali ed il marito, da qualche giorno a Gabicce”.

E ancora: “Pare che nei giorni precedenti avesse accusato una pressione arteriosa alta, che le aveva causato qualche problema, come ad esempio dei capogiri. Forse è la stessa patologia che potrebbe avere causato il decesso”.

“Venite, l’ho ucciso”. Dramma in famiglia, 19enne massacra il padre: il corpo trovato così