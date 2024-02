Dramma questa mattina poco prima delle 8 a Bussana, frazione del comune di Sanremo. Un tir ha travolto una coppia di studenti che stava andando a scuola. Dopo il sinistro l’autista non si è fermato ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia aiutata da alcuni testimoni. Alle forze dell’ordine ha spiegato di non essersi accorto di nulla. Il Tir è stato posto sotto sequestro e l’autista trasferito in ospedale per gli esami medici di rito. Purtroppo per uno dei due ragazzi, un 17enne, non c’è stato nulla da fare.

>>“C’è una cosa che vi voglio dire”. Ferragnez, è la mamma di Fedez a rompere il silenzio. Da madre addolorata

È morto dopo la corsa in ospedale. La sorellina 15enne è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La famiglia dei due ragazzi, schiacciati contro il muro, vive a Triora: il padre lavora nella Rsa psichiatrica del paese. Il sindaco Massimo Di Fazio: “Proclamerò il lutto cittadino. La loro è una famiglia modello di integrazione. Quando ho saputo della tragedia, mi trovavo in riunione”.





Sanremo, travolti da tir mentre vanno a scuola: muore 17enne

“Avevo sentito già prima dell’incidente, ma soltanto dopo ho saputo che si trattava dei due ragazzi”. Il ragazzo che ha perso la vita si chiamava Mohtadi Doukhani, era di origini magrebine. Nelle prossime ore il quadrò sarà più chiaro. Scrive il Quotidiano Nazionale come: “Sul posto, è arrivata la polizia: gli agenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del vicino ‘Mercato dei fiori”.

I due fratelli prendevano tutte le mattine il pullman da Triora per raggiungere l’Istituto Superiore Ruffini Aicardi, che ha attivato un supporto psicologico per i compagni. Una nota è arrivata anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Una notizia terribile arriva dalla Valle Armea, dove un ragazzo di 17 anni stamattina è morto dopo essere stato investito da un tir”.

E ancora: “Con lui c’era anche la sorella di 15 anni, che sta lottando per la vita all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata trasferita. A lei vanno i nostri pensieri, mentre tutta la Liguria si stringe alla famiglia di questi due ragazzi, vittime di una tragedia, su cui mi auguro venga fatta chiarezza al più presto”.