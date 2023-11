Stanno emergendo nuovi particolari su Filippo Turetta e il suo ritorno in Italia, dopo essere stato arrestato quasi una settimana fa in Germania, dove era fuggito in seguito all’omicidio di Giulia Cecchettin. In un precedente articolo vi abbiamo riferito come fosse vestito al momento dello sbarco all’aeroporto di Venezia, qui infatti è atterrato il volo militare che lo ha condotto dalla città tedesca di Francoforte fino al capoluogo veneto.

Nei confronti di Filippo Turetta è stata presa anche una decisione molto forte per il suo ritorno in Italia. Intanto, parlando di come è stato descritto da chi lo ha visto, è stato scortato dal servizio Scip ed è apparso in silenzio, rassegnato e praticamente dimesso. Indossava la tuta e delle scarpe da ginnastica, oltre ad un giubbotto di colore blu. Aveva la barba non fatta. Filippo Turetta non sembrava interessato a capire cosa stesse accadendo intorno alla sua persona.

Filippo Turetta, come ha fatto il suo ritorno in Italia: il dettaglio choc

Per prevenire qualsiasi problematica legata anche alla sua sicurezza, le autorità hanno fatto qualcosa di molto preciso nei riguardi di Filippo Turetta. Tecnicamente, già da oggi (25 novembre), Turetta potrebbe vedere i suoi avvocati, Giovanni Caruso e Emanuele Compagno. Mentre lunedì 27 ci sarà l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Benedetta Vitolo. Durante l’interrogatorio potrà scegliere di rispondere ai quesiti posti o altrimenti avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il presunto killer di Giulia Cecchettin è stato ammanettato sia alle mani che ai piedi, perché in Germania viene utilizzato questo sistema per motivi di sicurezza per i detenuti che potrebbero fare gesti inconsulti. Sarà in prigione a Verona e non a Venezia. Probabile che, i suoi legali, avanzino una richiesta di perizia psichiatrica. Filippo rischia tra l’altro l’aggravante della premeditazione, che potrebbe portare all’ergastolo.

Potrebbe anche essere accusato di occultamento di cadavere, quindi la sua posizione potrebbe peggiorare e la pena massima non sarebbe un’ipotesi così lontana. Questo comunque sarà tutto più chiaro nelle prossime settimane.