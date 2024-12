Paura per Fabrizio Pregliasco, finito in ospedale dopo essersi sentito male improvvisamente. Il virologo ha annunciato di essere nella struttura sanitaria, durante un’intervista radiofonica a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1. I conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro sono rimasti interdetti perché non erano a conoscenza del suo trasferimento nel nosocomio.

Fabrizio Pregliasco ha voluto ugualmente continuare la sua conversazione con loro, spiegando i motivi che lo hanno costretto ad andare in ospedale dopo aver avvertito un malore inaspettato. Ha anche usato il tono scherzoso per sdrammatizzare il suo stato fisico a pochi giorni dal Natale.

Leggi anche: “È molto pesante”. Influenza 2024, allarme dei medici sulla variante australiana: i sintomi





Fabrizio Pregliasco in ospedale: “Mi sono sentito male all’improvviso”

Fabrizio Pregliasco ha parlato così nel suo intervento radiofonico: “Sono al pronto soccorso del San Raffaele, mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato“. Allora i conduttori gli hanno chiesto: “Ma come sta?”. E la risposta dell’esperto è stata questa: “Per ora bene, vediamo come va. Sono qui da stamattina”. E poi ha spiegato dettagliatamente cosa gli è successo.

Pregliasco ha aggiunto: “Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui. Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo”. Ovviamente la speranza di tutti è che possa ristabilirsi il prima possibile e trascorrere le festività con la sua famiglia.

Presumibilmente dovrà però restare altri giorni in ospedale per tuttli gli accertamenti del caso, al fine di comprendere l’origine di questo malessere che lo ha costretto al ricovero. Raggiunto dal Corriere delle Sera ha spiegato: “Credo di aver avuto un piccolo ictus, dovuto all’ipertensione o alla fibrillazione atriale. Ora mi stanno rivoltando come un calzino, mi stanno facendo un mucchio di esami”. Quindi ha raccontata della reazione della sua famiglia: “Mia moglie e i miei figli si sono spaventati tanto e si sono arrabbiati, perché dicono che questo malore è causato dalla mia vita frenetica. Temo, infatti, che mi daranno una “stretta” quando tornerò a casa”. Pregliasco, ad ogni modo, è sulla via del recupero: “Ora mi sento meglio, riesco a camminare bene. Ho anche mangiato per pranzo. Da quattro giorni non ci riuscivo, avevo un po’ di gastroenterite“.