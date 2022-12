Australiana, l’allarme di Fabrizio Pregliasco. Aumento dei contagi nel giro di poche settimane in merito al virus responsabile dell’influenza, ovvero l’A H3 N1 – Darwin isolato appunto in Australia. Si riapre la tavola rotonda tra gli esperti e dopo le parole di Matteo Bassetti, anche la previsione di Fabrizio Pregliasco, professore associato di Igiene generale e applicata all’Università degli Studi di Milano e direttore Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

Australiana, l’allarme di Fabrizio Pregliasco: “Con l’influenza australiana sarà una bella stagione tosta, come sempre ci saranno morti, di solito sono tra i 5mila e i 15mila. Il picco è previsto a Natale, circa 150mila casi al giorno”. Le parole dell’espero seguono quanto espresso anche da Matteo Bassetti quando è stato registrato un incremento dei casi in una sola settimana, dal 20 al 27 novembre: “Abbiamo numeri importanti già a fine novembre. Sicuramente oggi fa paura anche per tutto quello che si porta dietro con una quantità di virus paninfluenzali, patologie da pneumococco e anche polmoniti”.

"Il picco è previsto a Natale"

“Qualcuno dice rimettiamo le mascherine, io dico assolutamente no. Questi microorganismi devono circolare e hanno sempre circolato, ci dobbiamo proteggere ma come? Ad esempio, abbiamo perso molto la copertura per lo pneumococco, la vaccinazione da polmonite, ma anche quelle per l’influenza”. Fabrizio Pregliasco, dal canto suo, informa: “In Australia ad agosto il virus, che si chiama Darwin, ha cominciato la sua corsa, la stagione lì è stata la peggiore degli ultimi 5 anni. Il range di persone che vengono a mancare per l’influenza oscilla tra 5mila e 15-20mila”.(Covid: Fabrizio Pregliasco, un suo metodo per evitare il contagio. “Io lo faccio sempre”).

Il professore associato di Igiene generale e applicata all’Università degli Studi di Milano e direttore Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio ha poi aggiunto: “Ma non è facile individuare questa problematica: l’influenza non determina complicanze dirette se non in pochissimi casi ma le peggiora e non è facile riconoscerle. In epoca pre-covid potevamo dire che chi aveva un’insorgenza brusca della febbre oltre i 38 gradi, la presenza di sindromi generali come dolori muscolari e articolari e contemporaneamente sintomi respiratori”.

L’influenza torna sotto i riflettori “dopo 2 anni di situazione di maggior tranquillità, con le misure anti-covid efficaci anche contro virus meno invasivi”, afferma ancora Fabrizio Pregliasco. E sempre in merito all’incremento dei casi influenzali, Caputo ha sottolineato: “Quest’anno l’anticipo dell’influenza ha preso tutti in contropiede e non ha permesso di raggiungere i livelli di copertura dell’immunità che avrebbero ridotto la circolazione virale. Poi ci sono anche i virus parainfluenzali per cui non esiste la vaccinazione. Ci sarebbe anche da fare una riflessione sul ritorno alla vita comune in ambienti chiusi senza la mascherina, presidio che ci ha difeso nei due anni passati”.