Un’immensa tragedia si è verificata nella mattinata di sabato 29 marzo. L’esplosione all’interno di un appartamento ha provocato un morto. Subito dopo l’accaduto, sul luogo si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi e accertare quante persone potessero rimaste coinvolte. Il palazzo è stato evacuato.

Alla fine il bilancio è stato di un morto, causato appunto da questa potente esplosione che ha fatto saltare in aria l’appartamento. L’episodio si è verificato a Sanremo, in provincia di Imperia. Alcune persone che erano nei dintorni al momento della deflagrazione hanno commentato: “Sembrava una bomba“.

Esplosione in un appartamento di Sanremo: un morto

Come riferito dal sito Telenord, a perdere la vita in via Margotti è stato un uomo di 64 anni, che si chiamava Riccardo Pogliano. Il pensionato sembra che vivesse da solo in casa e non ha avuto alcune speranze di sopravvivenza. Non ci sarebbero altri feriti nell’esplosione dell’appartamento.

A causa della deflagrazione è pure crollato un muro e ci sarebbero stati danni anche ad un’abitazione che si trovava vicino alla casa della vittima. Lo scoppio potrebbe essere stato provocato da una bombola del gas, ma spetterà alle autorità competenti fare chiarezza sul tragico evento.

Tanta paura per gli altri residenti, ma solo per pura fortuna non ci sono state conseguenze peggiori, fatta eccezione per la triste perdita della vita del 64enne.