Corpo carbonizzato trovato all’interno di un auto elettrica in fiamme. Siamo a Bari, dove un un terribile fatto di cronaca ha lasciato senza parole la popolazione. Siamo nella zona commerciale di Santa Caterina. Qui i vigili del fuoco vengono chiamati per spegnere un macchina in fiamme. Niente di insolito quindi, un intervento che sembrava come tutti gli altri. Invece no. Perché quando i pompieri hanno smesso di domare le fiamme, si sono resi conto che c’era un cadavere all’interno del veicolo parcheggiato. Chiaramente sono intervenuti immediatamente gli agenti della squadra Mobile coordinati dal magistrato della procura di Bari, Michele Ruggiero.

Intervenuto subito il medico legale, la dottoressa Sara Sablone dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. Secondo una sua prima ispezione, non è stato possibile stabilire con certezza età ed etnia della vittima. Il motivo è semplice: il cadavere era completamente carbonizzato e riconoscere alcune dettagli era impossibile. Da quello che l’istituto di medicina legale riporta, sarà divulgato nelle prossime ore un comunicato relativo all’autopsia effettuata sul cadavere.





Ora però resta da capire cosa sia successo all’interno di quel mezzo elettrico e perché il mezzo abbia preso fuoco. Bisognerà quindi capire, tramite delle indagini tecniche, se il mezzo si sia incendiato autonomamente o se invece sia stato bruciato deliberatamente. A quel punto la domanda successiva sarà: chi era dentro il mezzo era consapevole di cosa stava accadendo?

Insomma, tanti quesiti che per ora non hanno risposte e che dovranno attendere i risultati dei tecnici e dei medici legali. Tuttavia agli inquirenti sembra più probabile l’ipotesi di un guasto all’impianto elettrico dell’autovettura. Un fatto che nel caso scanserebbe l’ipotesi di omicidio o di suicidio deliberato. Secondo invece un articolo di Bari Today, “la vettura elettrica dove è stato ritrovato il cadavere potrebbe aver preso fuoco per cause accidentali”, si legge sulla testata.

Ora, chiaramente, non resta altro da fare che attendere un comunicato della Procura di Bari. C’è da dire che dopo la rimozione della vettura elettrica completamente bruciata, nel luogo dove era parcheggiata sono rimasti i segni dell’incendio.

