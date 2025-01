Un’esplosione devastante, un boato che ha squarciato il silenzio della notte e due uomini ridotti in fin di vita. È finita in tragedia la tentata rapina avvenuta martedì 28 gennaio in un casolare abbandonato a Calcinaia, in provincia di Pisa. L’azione criminale si è trasformata in un dramma quando il tentativo di scassinare una cassaforte ha innescato una violenta deflagrazione, uccidendo sul colpo uno dei ladri e lasciando l’altro in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini si erano introdotti all’interno dello stabile con l’obiettivo di aprire e portare via una cassaforte, ignari del pericolo che avrebbero corso.

Nel tentativo di forzarla utilizzando una smerigliatrice angolare, hanno inavvertitamente provocato un’esplosione. All’interno della cassaforte, infatti, erano conservate cartucce da caccia e vernice infiammabile, che, esposte alle scintille generate dall’attrezzo, hanno causato un’immediata detonazione. Le conseguenze sono state drammatiche: i due uomini, entrambi coperti da ustioni su gran parte del corpo, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Centro Ustioni di Pisa. Per il più giovane, un 26enne, non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il ricovero. Il suo complice, un 36enne, lotta tra la vita e la morte in condizioni gravissime.





Tentano furto cassaforte, esplode: morto rapinatore

Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Pontedera, stanno cercando di far luce su tutti i dettagli della vicenda. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un terzo uomo coinvolto nel furto, che potrebbe essere riuscito a fuggire prima dell’esplosione. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per comprendere se vi fossero altre persone coinvolte nel colpo finito in tragedia.

Quella che sembrava una rapina come tante si è trasformata in una vicenda drammatica, con un epilogo che i ladri probabilmente non avevano nemmeno immaginato. L’uso improvvisato di strumenti da taglio su materiali infiammabili si è rivelato fatale, trasformando un furto in una trappola mortale.

Mentre proseguono le indagini, il casolare teatro dell’esplosione è stato posto sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti da parte delle autorità. La vicenda lascia aperti ancora molti interrogativi, ma una certezza già c’è: il tentativo di rapina è costato una vita e ha segnato indelebilmente l’esistenza di chi è rimasto.

