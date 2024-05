Chico Forti è ufficialmente tornato in Italia, dopo 24 anni di prigione negli Stati Uniti. Una gioia immensa per lui e per la sua famiglia, ma anche per il governo italiano. Infatti, quando l’imprenditore originario di Trento è atterrato all’aeroporto di Pratica di Mare, c’era anche la premier Giorgia Meloni, la quale ha immediatamente scritto un post dopo averlo incontrato personalmente.

Dopo un incubo lunghissimo in Florida, Chico Forti è tornato in Italia e ha potuto subito vedere la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio aveva annunciato l’imminente ritorno nel nostro paese del 65enne nel mese di marzo, quando era volata negli Usa. Aveva avuto l’ok al trasferimento nella nostra penisola, rispettando la Convenzione di Strasburgo.

Chico Forti è tornato in Italia: l’incontro con la premier Meloni

Come riferito dal sito Leggo, dopo che Chico Forti è tornato in Italia e ha incontrato la premier Meloni, fonti di Palazzo Chigi hanno commentato: “L’operazione è stata resa possibile grazie all’autorevolezza e alla riservatezza del Governo italiano che con il Dipartimento di Giustizia ha portato avanti un proficuo lavoro in stretta collaborazione con lo Stato della Florida e con il sostegno di tutte le Amministrazioni italiane coinvolte. Negli ultimi anni si erano intensificati i negoziati fra l’Italia e gli Usa senza tuttavia arrivare al risultato raggiunto oggi”.

Giorgia Meloni, che ha pubblicato una foto insieme a Chico Forti, ha scritto sui social: “Chico Forti è tornato in Italia. Fiera del lavoro del Governo italiano. Ci tengo a ringraziare nuovamente la diplomazia italiana e le autorità degli Stati Uniti per la loro collaborazione“. Il trentino fu condannato nel 2000 dagli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike, trovato morto su una spiaggia di Miami.

Chico Forti sarà portato nel carcere romano di Rebibbia, qui starà per alcuni giorni prima del suo nuovo trasferimento nella casa circondariale Montorio di Verona.