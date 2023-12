Giorgia Meloni è assente da tempo per alcuni problemi di salute, infatti la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata due volte e non si è tenuta nemmeno nella giornata del 28 dicembre. Ora si è scoperto cosa ha la presidente del Consiglio e per quale motivo quindi non ha potuto presenziare all’evento con la stampa. Dopo il Natale trascorso con l’ex partner Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, ha iniziato ad accusare dei sintomi.

Dunque, Giorgia Meloni si era recata dai genitori di Giambruno poi il 25 dicembre, una volta finito il pranzo natalizio, è andata a Roma. I suoi problemi di salute non le hanno fatto trascorrere al meglio le giornate successive e ora è stata infatti presa la decisione di spostare la conferenza di fine anno al 4 gennaio per permetterle una ripresa totale.

Giorgia Meloni, problemi di salute: cosa le hanno diagnosticato

Adesso sembra essere arrivata la diagnosi ufficiale a Giorgia Meloni, la quale ha scoperto quali siano i problemi di salute che la stanno attanagliando. Stando a quanto rivelato da alcuni collaboratori della premier, i medici le hanno riscontrato “un problema di otoliti, che l’ha costretta a stare a letto e al buio per quasi due giorni. Un otorino l’ha visitata e le ha diagnosticato la sindrome otolitica e le ha eseguito la manovra”.

La situazione fortunatamente starebbe mutando in maniera positiva, infatti le persone vicine a Giorgia Meloni hanno aggiunto, come riferito dal sito Leggo e dagli altri principali organi di informazione: “Lei è in via di miglioramento. Con il collare è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono”. Dunque, molto presto potrebbe tornare a farsi sentire e vedere regolarmente.

A causa della sindrome otolitica, Meloni ha avuto vertigini e nausea ed è stata costretta a non essere esposta alla luce. Gli otoliti sono nel timpano dell’orecchio, definiti ‘sensori e sassolini che permettono l’equilibrio’.