In un nuovo gesto carico di significato e spontaneità, Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è raccolto in preghiera davanti all’icona della Salus populi romani, da sempre a lui particolarmente cara. Il pontefice si è presentato in sedia a rotelle, senza l’ausilio dell’ossigeno, e con un mazzo di fiori bianchi tra le mani. Dopo la recente apparizione in abiti informali — pantaloni neri e il poncho argentino — oggi il Papa è tornato a indossare il tradizionale talare bianco, segno di una lenta ma concreta ripresa.

Sebbene ancora ufficialmente in convalescenza, Francesco sembra voler gradualmente riprendere il ritmo della quotidianità vaticana. Oltre a queste visite inaspettate e cariche di simbolismo, ha infatti ricominciato a ricevere in forma regolare i capi dicastero e i membri della Segreteria di Stato. Sono tornate le cosiddette udienze di “tabella”, incontri essenziali per la gestione degli affari della Santa Sede, che indicano una ripresa anche sul piano operativo.

Leggi anche: Papa Francesco, il colpo di scena a San Pietro: come lo hanno visto





Papa Francesco, che sorpresa: dove è andato a pregare

Secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana, le condizioni di salute del Pontefice mostrano un netto miglioramento. Riesce sempre più spesso a fare a meno dell’ossigeno durante il giorno e, persino durante la notte, l’uso del supporto ad alti flussi è in costante riduzione e ormai circoscritto a un impiego puramente terapeutico. Il ritorno a una certa normalità è confermato anche dalle sue uscite pubbliche, che parlano di una tenuta fisica in via di consolidamento.

Tuttavia, sul fronte liturgico, in particolare in vista della Settimana Santa, il Vaticano mantiene una certa prudenza. “Non ci sono previsioni”, ha fatto sapere la sala stampa nel briefing quotidiano con i giornalisti, spiegando che ogni decisione sarà presa di volta in volta, anche in base alle condizioni meteorologiche. La scelta riflette la volontà di non forzare i tempi del recupero del Papa, lasciando spazio alla flessibilità necessaria per proteggere la sua salute.

Papa Francesco oggi è andato, vestito, a Santa Maria Maggiore pic.twitter.com/WMma33nW6O — Silere non possum (@silerenonpossum) April 12, 2025

Nel frattempo, per la celebrazione della Domenica delle Palme, prevista nei prossimi giorni, Papa Francesco ha già delegato il cardinale Leonardo Sandri a presiedere il rito. Una decisione che evidenzia tanto la cautela quanto la volontà del Papa di assicurare continuità al cammino liturgico della Chiesa, anche attraverso la collaborazione con i suoi più stretti collaboratori. Una convalescenza, la sua, che appare sempre meno come un ritiro e sempre più come una fase di transizione verso una nuova, rinnovata presenza pubblica.