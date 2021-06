Proseguono le indagini su Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Si cerca di capire realmente cosa sia successo alla piccola dopo la sua sparizione e si moltiplicano le segnalazioni di un suo possibile avvistamento. L’ultima, illustrata durante la trasmissione La vita in diretta in onda su Rai Uno, conduce direttamente in Francia. Si parte dalla testimonianza di Mariana Trotta, che ha raccontato di aver riconosciuto in un campo rom la persona comparsa nel video girato nel 2004 dalla guardia giurata Felice Grieco a Milano insieme alla piccola Danas (nome che richiama quello di Denise).

La ragazza ha detto di aver incontrato quella donna tre anni fa a Parigi e che sarebbe sua zia. Stando a quanto raccontato, quest’ultima si faceva chiamare Florina e con sé aveva una ragazza che diceva di essere sua figlia. Su questa testimonianza Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, si è espressa con grande prudenza come ha spiegato l’inviata del programma: “La madre di Denise è in un momento di grande esposizione mediatica del caso. Ha detto di aver bisogno di riscontri e di verità oggettive per capire che tipo di segnalazione è”.

Negli ultimi tempi le segnalazioni su Denise Pipitone sono moltiplicate. Ad esempio quella riportata da Pomeriggio Cinque, di una ragazza somigliava a Denise e che viveva in Ecuador (pochi giorni dopo ‘Chi l’ha visto?’ verificò quella voce e scoprì che in realtà si trattava di una ragazza brasiliana che non aveva nulla a che fare con Denise). Oppure la famosa Olesya, la ragazza russa che in tv aveva lanciato un appello sperando di cercare sua madre e che somigliava a Piera Maggio.





“Olesya è un’attrice in cerca di fama”, rivelò a Domenica Live il conduttore di un reality a cui prese parte la ragazza. Secondo Roman, Olesya avrebbe inventato tutto. “Diceva sempre che cercava fama e visibilità – prosegue – È una cosa orribile. Continuava a raccontare dei suoi genitori. Quindi quando in trasmissione dice che non ricordava la lingua ho capito che era una bugia. Una follia. Nel mio show diceva sempre di questa visibilità e fan – continua Roman – Sono sicuro che stia recitando un copione”.

Nelle ultime ore è tornata a parlare la mamma di Denise, Piera Maggio. E lo ha fatto attraverso la pagina Instagram Missing Denise Pipitone. Ha postato la famosa foto in cui tiene in braccio la figlia e ha scritto: “Voi che avete rapito Denise, nonostante siano passati giorni, mesi, anni…raccoglierete quello che avete seminato, sia in terra che in cielo. Mostri siete e sempre lo sarete”. La donna già nei giorni precedenti aveva scritto che se alcuni avessero una coscienza si porterebbero durante la vita il peso del non ritrovamento della figlia.