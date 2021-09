Non si spengono i riflettori sul caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai 17 anni fa. Del caso, stasera, tornerà ad occuparsi il programma di Federica Sciarelli ‘Chi l’ha visto?’, con novità su Olesya ‘Angela’ Rostova, la ragazza russa che si era pensato potesse essere Denise Pipitone, speranza poi delusa dal test del DNA che ha mostrato come tra le due ragazze non ci fosse alcuna familiarità. Nei giorni scorsi di Denise Pipitone aveva parlato anche Quarto grado.



La trasmissione di Rete 4 era tornata a parlare di una pista legata a un barchino partito da Trapani in direzione Tunisi il giorno dopo la scomparsa di Denise Pipitone. Un barchino in viaggio per Tunisi fu descritto anche da Battista Della Chiave, testimone che non venne ritenuto credibile dagli inquirenti. L’uomo aveva, secondo gli esperti del Lis che hanno tradotto la sua deposizione, descritto il percorso fatto da una bimba che sarebbe stata trasportata prima in motorino e poi su una barchetta.

Denise Pipitone, ‘Chi l’ha visto?’ non molla il caso



Sempre secondo le indagini, la piccola sarebbe stata prelevata davanti casa e caricata su un’auto che ha poi imboccato una strada sterrata a tutta velocità. Tornado al caso di Olesya Rostova, le polemiche non erano mancate. Neppure nei confronti di Federica Sciarelli. Tra coloro che la avevano aggreditaverbalmente anche Ricky Tognazzi: “Cosa non si farebbe per un punto in più di share? Mah!”.







E diversi tweet erano stati concordi con lui: “Sì, è triste quando lo si fa giocando con le angosce altrui”, “Confermo, è vomitevole”, “Sicuramente adesso avranno meno ascolti. Non si gioca su una mamma che soffre”. Una caso, quello di Denise Pipitone, dall’enorme risonanza mediatica. Ma se le tracce su di lei sono poche, su Olga sono molte di più.



Stasera Federica Sciarelli tornerà sulla sua storia con nuovi particolari. Dopo aver trovato la sorella infatti, pare che che la stessa trasmissione russa sia a un passo dalla verità e abbia trovato la vera madre di Olesya, verità che andrà in onda proprio nella giornata di oggi sulla tv russa e di cui si occuperò anche la trasmissione italiana. Così mentre si continua a scavare nella speranza di ritrovare Denise Pipitone.