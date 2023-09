“Senza parole, solo lacrime”. Morto improvvisamente a 41 anni, Daniele lascia la moglie e due bambine

Un vero e proprio dramma ha sconvolto una comunità. Daniele Mambolo è morto improvvisamente in casa a 41 anni per un malore, che lo ha colto di sorpresa non dandogli alcuno scampo. Si è sentito male nel cuore della notte e non ha più ripreso conoscenza, fino alla constatazione del decesso fatta dai sanitari del 118. Sono tutti scossi, come riferito dal sito Frosinone Today, in primis la moglie rimasta vedova troppo presto e che ora dovrà crescere da sola le due figlie piccole.

Daniele Mambolo non c’è più e sono in tanti a piangerlo, compresa l’amministrazione comunale del suo paese di origine. Lui è purtroppo morto per questo malore inatteso, che lo ha strappato alla vita velocemente e senza che ci fossero state avvisaglie. Sui social pubblicava foto fino a pochi giorni prima della sua scomparsa, appariva sempre felice insieme alla coniuge e alle sue bambine. Poi la tragedia che nessuno si aspettava.

Daniele Mambolo morto per un malore a 41 anni

Attraverso il profilo Facebook ufficiale, tra i primi ad esprimere vicinanza alla famiglia e a manifestare il dolore per l’addio a Daniele Mambolo, morto così presto per un malore, è stata la segreteria cittadina della Lega Alatri: “Ci stringiamo attorno alla famiglia dell’amico Giuseppe Mambolo per la prematura scomparsa del caro fratello Daniele. Alla sua famiglia ed a tutta la comunità di Monte San Marino le più sincere condoglianze”.

Quindi, è Alatri la città colpita dal dolore. Il vicesindaco del paese situato in provincia di Frosinone ha invece salutato così Daniele: “Non ci sono parole, solo lacrime. Riposa in pace amico mio”. Il 41enne lavorava all’interno di una importante fabbrica sempre in provincia di Frosinone. Era conosciuto da moltissima gente, anche perché proprio suo fratello fa parte del circolo cittadino della Lega. I funerali nella giornata di sabato 9 settembre.

A dirgli addio, come si legge nel manifesto funebre, oltre alla moglie, alle figlie e al fratello, anche sua madre, sua sorella, gli zii, i cognati e tutti i suoi nipoti. Funzione religiosa nella chiesa San Valentino a Monte San Marino.