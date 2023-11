Paura questa mattina poco dopo le 10, un grosso pino è caduto all’interno del parco delle terme schiantandosi sulla baiata di Babbo Natale dove, a quanto si apprende, si trovavano delle persone che, insieme alle forze dell’ordine, stavano svolgendo accertamenti a causa di un atto vandalico avvenuto nella notte nello stabilimento termale “La Salute”. Non sono chiare le cause, ma alla base potrebbero esserci le forti piogge dei giorni scorsi che hanno allentato il terreno e portato al cedimento delle radici superficiali.

È successo a Montecatini, in provincia di Pistoia, dove sono attese anche altre piogge. Le previsioni annunciano temporali sulle province toscane. Dopo un’attenuazione dei fenomeni in mattinata, dal primo pomeriggio sono attesi nuovi rovesci e temporali, soprattutto nelle zone interne: Mugello, Casentino, Pratomagno e i rilievi.





Montecatini, crolla pino sulla baita di Babbo Natale: 7 feriti

Per quanto riguarda i venti, dalla tarda aumenterà l’intensità da ovest, sud-ovest con raffiche fino a 70-90 km/h sulla costa centro-settentrionale, sui crinali appenninici e nelle aree sottovento ad essi. Altrove raffiche fino a 40-50 km/h. Anche il vento potrebbe essere stato tra le cause dei momenti di paura che si sono vissuti nello spazio natalizio che era ormai allestito in vista delle feste.

Al momento risultano 7 feriti, tra loro anche alcuni agenti di polizia e l’amministratore unico delle Terme, Alessandro Michelotti, trasportato con il pegaso all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli. Poco si sa delle sue condizioni mentre è possibile che il bilancio dei feriti salirà nelle prossime ore. Bilancio che sarebbe potuto essere ben peggiore se la sciagura fosse stata spostata di qualche ora più avanti.

Arrivata alla sua decima edizione la baita di Banno Natale avrebbe dovuto aprire domenica 12. Si tratta di uno spazio molto conosciuto durante le feste natalizie nella città termale. Ogni anno si riempie di famiglie e in alcuni giorni festivi ha un orario continuato.