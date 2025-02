Papa Francesco continua la sua degenza al Policlinico Gemelli, giunto ormai al tredicesimo giorno di ricovero. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalla Santa Sede, “ha trascorso una notte tranquilla e sta riposando”. Nonostante le precauzioni mediche, il Pontefice ha mantenuto il suo impegno lavorativo, incontrando il Segretario di Stato Pietro Parolin e il Sostituto Edgar Peña Parra. Inoltre, ieri è stato sottoposto a una Tac per monitorare l’evoluzione della polmonite bilaterale.

L’affetto nei confronti di Papa Francesco continua a manifestarsi in tutta Italia, con un’ondata di messaggi e disegni inviati dai bambini. Tra i più recenti, quelli dei ragazzi del doposcuola diocesano ‘I talenti’ di Monghidoro, in provincia di Bologna, che hanno voluto esprimere il loro affetto attraverso parole toccanti e colorate opere d’arte.

Papa Francesco, l’ultimo bollettino medico: come sta

Uno dei disegni più significativi porta la scritta “Simpatia, amore, dolcezza, gentilezza, generosità: questo è quello che ci hai insegnato. Ti ringraziamo e chiediamo alla Madre di Dio la tua guarigione, ne abbiamo bisogno, il mondo intero ne ha bisogno!”, circondata da un arcobaleno, cuori e fiori. Un altro gruppo di bambini ha ritagliato sagome di mani in cartone che si allungano verso la scritta “Caro Papa Francesco, le nostre mani ti stringono in un abbraccio pieno di auguri!”.

Uno studente, con grande semplicità, ha scritto: “Caro Papa ti mando un pensiero”, aggiungendo in caratteri più piccoli: “Un messaggio augurale di buona guarigione per una persona molto speciale”, accompagnato da un cuore rosso.

L’incessante dimostrazione di vicinanza e preghiera per il Santo Padre dimostra quanto la sua figura sia amata in tutto il mondo. Mentre i medici proseguono con i controlli per monitorare il suo stato di salute, la speranza e la fede dei fedeli si fanno sentire attraverso gesti semplici ma profondi. Il mondo attende ulteriori aggiornamenti, con il desiderio di vedere presto Papa Francesco ristabilito e pronto a riprendere la sua missione.