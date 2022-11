“No, non comprarlo”. Olio d’oliva, le marche da evitare e il migliore in assoluto: la classifica (con sorpresa)

Olio extravergine d’oliva, la classifica completa. Punto di forza, la qualità, ma a quale prezzo? La classifica del migliore olio extravergine d’oliva in commercio non perde di vista nessun aspetto e offre agli italiani una vasta gamma di prodotti da scegliere. Ecco la lista offerta dagli assaggiatori di Altroconsumo diffusa sul sito Dagospia.

Il migliore olio extravergine d’oliva in commercio, la classifica è stata stilata dagli assaggiatori esperti di Altroconsumo che hanno così definito il prodotto che occupa il primo posto sul podio come quello di “qualità ottima”. E per non dimenticare nulla, accanto a ogni marca, anche il prezzo. Ecco la classifica del migliore olio in commercio, che tutti gli italiani possono acquistare al supermercato.

Il migliore olio extravergine d’oliva in commercio: la classifica completa

Si aggiudica il primo posto in classifica, l’olio extravergine d’oliva Monini Bios 100% Italiano Biologico che conquista voto 78 ed è prezzato a 8,34 € a bottiglia. Seguono, Clemente La Terra dell’Olio 100% Italiano con voto 75 e prezzo pari a 9,32 € a bottiglia, e il Carapelli Bio con voto 73 al prezzo di 8,14 € a bottiglia. Ma il Carapelli non è il solo a conquistare il terzo posto. A parità di voto, anche l’olio extravergine d’oliva Podere del Conte (in vendita da Eurospin) con voto 73 e al prezzo di 4,79 € a bottiglia. Quarto posto? Nuovamente il marchio Carapelli questa volta il frantoio con voto 71 e al prezzo di 5,41 € a bottiglia, che arriva a pari merito con Desantis 100% italiano con voto 71 e prezzo pari a 6,13 € a bottiglia.

Desantis Classico, di “qualità ottima”, raggiunge il punteggio di 71 ma costa “solo” 4,43 € a bottiglia. E seguono, Conad verso Natura Bio, con 70 a 5,73 € a pari merito con il De Cecco classico, con voto 70 e 5,70 € a bottiglia. Si procede poi con i prodotti di qualità “buona”: Carapelli Oro verde, 68 – 8,90 €, seguito da Farchioni il casolare biologico con voto 67 a 6,90 € a bottiglia, e Monini classico con voto 66 a 5,86 €. E ancora Farchioni estratto a freddo, 65 , a 5,17 €, De Cecco 100% italiano, 64, a 8,46 €, Zucchi bio estratto a freddo, co 62 al prezzo di 7,37 € a pari merito con il Coop origine 100% italiano al prezzo di 7,25 €.Seguono, Olio Carli fruttato, 61 – 9,80 €, Sagra classico, 60 – 5,79 €. Di qualità “media” invece: Filippo Berio 100% italiano, 57 – 8,40 €.

E tra i risultati degli assaggiatori, riconosciuti dal Consiglio oleicolo internazionale, bocciati 11 prodotti, non classificando il contenuto come “extra vergine” ma come “vergine”: Costa d’oro il biologico non filtrato, 34 – 6,07 €, Pietro Coricelli 100% italiano, 33 – 9,13 euro a confezione, Bertolli Gentile olio, 33 – 5,41 €, Carrefour classico, 33 – 4,77 €, Cirio classico, 33 – 5,44 €, Pietro Coricelli racconti di famiglia, 31 – 5,24 €, Olio Viola – La Colombara, 31 – 6,77 €, Primadonna (Lidl) classico, 30 – 3,79 €, Sasso classico, 30 – 6,54 €, Dante terre antiche, 29 – 6,31 €.