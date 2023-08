È morto la notte di Ferragosto, lasciando nel dolore due comunità, quelle di Chioggia e Sottomarina, in provincia di Venezia. Tutti sgomenti per l’improvvisa scomparsa di Simone Veronese, 24 anni, residente in un appartamento di Sottomarina. Il ragazzo era molto conosciuto anche a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia, dove aveva una attività di agente immobiliare, ed era benvoluto da tutti. Il ventiquattrenne lascia una bambina piccola.

I primi ad accorrere sul posto della tragedia sono stati i soccorritori del 118, che hanno provato inutilmente a rianimarlo. Purtroppo per Simone non c’è stato niente da fare. L’immediato intervento degli operatori del 118 non è servito a salvargli la vita e dopo le manovre di rianimazione è stato dichiarato il suo decesso.

Tragedia di Ferragosto, muore in strada Simone Veronese. Aveva solo 24 anni

La notizia è corsa velocemente proprio il giorno di Ferragosto, martedì 15 agosto, in tutta la città. Come detto Simone era molto conosciuto perché lavorava in un’agenzia immobiliare e per il suo grande cuore.

I carabinieri confermano che il decesso sarebbe da attribuire a “cause naturali” ma non aggiungono di più. I social di Simone Veronese sono stati invasi di messaggi di cordoglio per la giovane vita spezzata.

Pochi giorni fa un simile episodio, questa volta a Ferrara, in Emilia Romagna. Un ragazzo di 19 anni, Edoardo Bovini, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, nonostante la tempestività dei soccorsi. Il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici quando ha iniziato a sentirsi male, crollando sull’asfalto. Immediato l’allarme ai soccorritori.

Gli operatori del 118 si sono subito resi conto che le condizioni del ragazzo erano molto gravi. Hanno provato a effettuare le prime manovre di rianimazione, poi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cona, dove purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.