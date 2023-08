Un episodio terribile ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 30 agosto. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un campo da calcio. Si stava allenando con il resto dei compagni, quando si è scatenato il maltempo e lui è stato purtroppo centrato in pieno. La scarica elettrica gli ha attraversato il corpo davanti a tutti i presenti, che ovviamente sono rimasti scioccati davanti a quelle immagini.

Il ragazzo di 12 anni è stato colpito dal fulmine precisamente al campo da calcio Celdit di Chieti Scalo. Una volta che la scarica elettrica lo ha centrato con tutta la sua forza, il cuore dell’adolescente è andato in arresto cardiaco, come scritto dal sito Chieti Today. Sono stati allertati subito i soccorritori del 118, che si sono presentati sul posto con l’ausilio di un’ambulanza per aiutare tempestivamente la vittima di questo inaspettato avvenimento.

Ragazzo di 12 anni colpito da un fulmine su un campo da calcio

Nonostante l’arresto cardiaco, il ragazzo di 12 anni che è stato colpito nel pomeriggio del 30 agosto da questo fulmine mentre stava giocando sul campo da calcio, i sanitari sono stati in grado di rianimarlo nel migliore dei modi e il cuore ha ripreso a funzionare. Dopo essere stato caricato a bordo dell’ambulanza, il giovanissimo atleta è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove si trova in condizioni gravi.

Chieti Today ha anche riportato i nomi di coloro che hanno permesso di salvare il 12enne: la dottoressa Marialuisa D’Emilio, l’infermiere Giuseppe Gentile e l’autista soccorritore Jacopo Malandra. Vista comunque la gravità del suo quadro clinico, non sarebbe da escludere il trasporto del calciatore all’ospedale di Pescara. Nelle prossime ore si potrà capire maggiormente come evolverà lo stato di salute dello sfortunato ragazzino.

Nella città abruzzese, come rivelato dai colleghi di Rete8, c’è stata una vera e propria bomba d’acqua con un temporale molto potente, che ha provocato la presenza di tuoni e fulmini. E uno di questi ultimi ha purtroppo preso in pieno il 12enne.