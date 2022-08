“L’abbiamo ritrovata”. Chiara, la 15enne scomparsa: dopo 10 giorni riconosciuta dalla polizia

Ragazza di 15 anni scomparsa, la scoperta solo oggi. Un appello dei familiari davanti al pubblico di “Chi l’ha visto?” ha fatto il giro del web. Chiara D’Istria, 15 anni, scomparsa da Busto Arsizio il 7 agosto: per la giovane non sarebbe la prima volta.

Chiara D’Itria ritrovata dopo la denuncia della scomparsa. Questa volta qualcosa faceva pensare al peggio perché Chiara non ha mai fatto perdere le sue tracce per così tanto tempo. La 15enne di Meda, ospite di una comunità non avrebbe portato con sè il cellulare e documenti.





Chiara d’Itria ritrovata dopo la denuncia della scomparsa

La ragazza si sarebbe allontanata da Busto Arsizio per un tempo molto lungo, motivo per cui familiari hanno deciso di rivolgersi anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Fortunatamente quella di Chiara D’Itria è una storia a lieto fine.

Dopo giorni di estenuanti ricerche, la ragazza di 15 anni sarebbe stata ritrovata in Stazione Centrale a Milano proprio dalle forze dell’ordine che da quel 7 agosto erano ancora sulle tracce della giovane. Chiara D’Itria è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Un caso che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo e che si conclude nel migliore dei modi.

“Sta bene la ragazza che si era allontanata dalla provincia di Varese domenica 7 agosto. La quindicenne è stata rintracciata oggi dai Carabinieri. Lo comunicano sollevati i genitori, che avevano lanciato un preoccupato appello per lei sul sito e i social di “Chi l’ha visto?” e ringraziano tutti”.

