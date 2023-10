Si chiamava Naomi Maiolani, la giovane pilota di elicotteri originaria di Faenza data per dispersa dopo l’incidente aereo avvenuto nei cieli della Lunigiana, al confine tra Liguria e Toscana. Le possibilità di trovarla ancora in vita sono andate in frantumi nel tardo pomeriggio di venerdì 27 ottobre, quando una squadra di soccorso ha ritrovato il cadavere. Il corpo ormai senza vita della ragazza è stato rinvenuto dopo la rimozione dei rottami del velivolo, una volta spento l’incendio divampato dopo la caduta dell’elicottero che stava pilotando.

Noemi aveva 28 anni ed era partita dalla Sardegna per un volo in solitaria. Dopo un rifornimento all’Isola d’Elba, la ventottenne stava facendo rotta per la Valtellina, dove ha sede la società per cui lavorava come pilota. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra del soccorso speleoalpino, vista la difficoltà di lavorare in un una zona così impervia.

Come riportano i quotidiani, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente e disposto l’invio nella zona dell’incidente di un ispettore. La squadra, in coordinamento con l’autorità giudiziaria competente e le forze dell’ordine, dovrà effettuare un sopralluogo operativo per capire la dinamica dell’incidente. Il volo era sempre stato una delle più grandi passioni di Noemi, infatti si era diplomata all’Istituto aeronautico di Forlì. Poi la laurea in Scienze internazionali all’Università di Bologna, e gli studi necessari per conseguire il brevetto di volo e diventare pilota.

Come scrive il Corriere Fiorentino, la giovane è stata premiata come prima atleta per la categoria Slalom allo Sci Club Faenza, sua altra grande passione oltre al volo. L’elicottero precipitato è un velivolo privato per voli a media altezza modello Ecureuil B3, ed era decollato dall’isola d’Elba ed era diretto verso Sondrio. A chiamare i soccorsi il titolare di un ristorante di Ortonovo: “Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo”, ha detto Mauro che ha subito avvisato i carabinieri della stazione di Luni.

“Un pensiero e un abbraccio ai familiari di Naomi Maiolani, pilota faentina di 28 anni vittima del tragico incidente in elicottero al confine tra Liguria e Toscana. Un lutto che ci colpisce profondamente e lascia sgomenti. Le mie più sentite condoglianze”, ha scritto sui social il sindaco di Faenza (Ravenna) Massimo Isola.