Cinque veicoli sono rimasti coinvolti un grave incidente stradale sulla statale. Il sinistro si è verificato verso le 9 e 30 al km 77. Ancora da chiarire le cause. Scrive Frosinone Today come: Da quello che trapela dalle prime indiscrezioni il mezzo commerciale stava percorrendo la Casilina in direzione di Ferentino e dopo il violento impatto una Fiat Panda è uscita di strada andando a finire in una cunetta dopo aver divelto il guardrail”.

Sono intervenuti i vigili urbani di Ferentino, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 ed il soccorso stradale di Cristian Pro. Traffico in tilt e lunghe code in entrambe le direzioni. Il bilancio è di cinque persone ferite ma nessuna delle quali in gravi condizioni. Sul posto era stato temporaneamente istituito il senso unico alternato. La modifica alla circolazione si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.





Ferentino, scontro tra fra tre veicoli: cinque persone ferite

L’Anas aveva reso noto che la modifica alla circolazione si era resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dello scontro. Pochi giorni fa si era verificato un altro grave incidente sulla Casilina all’altezza di via Giovanni de Agostini. Un suv ha divelto lo spartitraffico e terminato la sua corsa sui binari della Termini-Centocelle. È quanto successo intorno alle 13 circa di domenica 22 ottobre nella zona del Pigneto.

Scrive Roma Today: “Un incidente stradale autonomo che ha visto la linea del “trenino” bloccata per circa due ore, fin quando il suv non è stato rimosso. Sul posto, insieme alla polizia locale e al 118, la squadra di Tuscolano dei vigili del fuoco con in supporto l’autogru”.

“Secondo quanto appreso, il conducente dell’auto – probabilmente a causa di un malore durante la guida – ha perso il controllo ed è finito sulle rotaie della linea ferroviaria del trasporto pubblico. L’uomo è stato trasportato dal personale sanitario al pronto soccorso. La Termini-Centocelle è stata riattivata solo dopo la rimozione dell’auto”.