Il 5 dicembre è il giorno dedicato a Giulia Cecchettin, infatti c’è la celebrazione dei suoi funerali dopo l’omicidio commesso dall’ex fidanzato Filippo Turetta. E ora sappiamo qualcosa in più sui genitori di lui, in particolare su chi sia la mamma Elisabetta Martini. I volti del padre e della madre del giovane sono diventati familiari a tutti, anche perché all’inizio della scomparsa avevano fatto un annuncio congiunto insieme al papà di lei, Gino.

A proposito di Filippo Turetta, nei giorni scorsi ha avuto l’opportunità di vedere per la prima volta i genitori in carcere a Verona, da quando è stato arrestato per il delitto. La mamma Elisabetta Martini, ma anche il padre Nicola Turetta, si sono dimostrati sempre affranti e preoccupati. Hanno comunque voluto incontrare il figlio, nonostante un primo rifiuto perché non si sentivano pronti, e gli avrebbero anche dato un abbraccio prima di andarsene.

Leggi anche: “Chi si è presentato in chiesa”. Funerale di Giulia Cecchettin, la loro presenza non è passata inosservata. È polemica





Filippo Turetta, chi è la mamma Elisabetta Martini

Parlando di quanto accaduto in prigione, nell’incontro tra Filippo Turetta, la mamma Elisabetta Martini e il papà Nicola, lui avrebbe detto: “Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi”. Il sito Tag24 ha fatto un punto sulla vita lavorativa dei genitori del presunto assassino di Giulia Cecchettin e si è scoperto cosa hanno fatto per diverso tempo.

Anche Il Gazzettino ha aggiunto dei particolari sulla famiglia di Filippo, infatti entrambi hanno lavorato fianco a fianco nel mondo della ristorazione, essendo stato Nicola Turetta il proprietario del ristorante La Cicogna. Questo locale era stato ereditato dal nonno e la signora Elisabetta Martini prestava il suo servizio come cameriera. Due anni fa hanno poi venduto l’attività commerciale ad un’altra famiglia, Fesio. Tag24 ha scritto: “Lavorare nell’ambito della ristorazione può essere estenuante, con ritmi faticosi e weekend sempre occupati. Questa svolta ha portato Nicola a rimanere nel medesimo settore, diventando cuoco in una mensa di una struttura per anziani, un lavoro lodevole. Nel frattempo, Elisabetta è rimasta a casa, dedicandosi all’educazione e alla crescita dei figli”.

E poi Tag24 ha concluso sulla famiglia del ragazzo: “I Turetta potevano permettersi una vita relativamente agiata. La vendita del ristorante ha introdotto una somma sostanziosa nelle loro finanze, permettendogli di iscrivere Filippo all’Università di Padova, dove le tasse annue ammontano a circa 3.000 euro”.