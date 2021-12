Emergenza Covid, con il Capodanno alle porte, la decisione potrebbe essere drastica. La variante Omicron in Italia è già oltre il 70%. “A breve ci sarà una nuova survey sulle varianti, ma la situazione nazionale vede in media la Omicron già oltre il 70%, anche se poi ci sono situazioni a macchia di leopardo” lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

A partire dal 31 dicembre, l’ipotesi di un lockdown totale per i non vaccinati sembra diventare una certezza. A riferirlo “Affaritaliani”, secondo quanto emerso da alcune fonti di governo. La decisione arriverebbe alla luce dei dati e alle previsioni degli esperti che temono un aumento dei casi oltre i 100mila giornalieri dopo Capodanno.

Nello specifico, come riportato su Affari Italiani, “il lockdown sarebbe, appunto, totale e simile a quello generalizzato dell’inizio pandemia nel 2020. In sostanza, i non vaccinati potrebbero uscire di casa solo per motivi di salute (ospedale o farmacia), per esigenze primarie (fare la spesa) o per servizi considerati essenziali come banca, posta, edicola o tabaccaio”.





L’articolo prosegue sottolineando: “Vietate per i No Vax anche le visite nelle case private di amici e parenti. Ma la decisione potrebbe essere presa anche in merito a ulteriori misure restrittive, ampiamente dibattute a partire dalle settimane precedenti il periodo delle festività natalizie

Dall’ estensione del Super Green Pass per alcune categorie lavorative, all’uso obbligatorie delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici e spazi al chiuso, dove il rischio di contagio sembrerebbe aumentare e mettere a repentaglio la salute collettiva. Si resta in attesa di apprendere una conferma da parte del Governo.