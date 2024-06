Terribile incidente domestico a Pavia, dove un bambino è morto dopo un volo dal quarto piano di un condominio alla periferia della città. Il piccolo, di diciotto mesi, era ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere precipitato dal balcone di uno di due palazzi gemelli. Caduto nel cortile interno è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione.

Il bambino è stato portato in sala operatoria per un intervento disperato, ma non c’è stato nulla da fare. Il dramma è successo venerdì 28 giugno in un palazzo in via Cascina Spelta, nella zona periferica di viale Lodi a Pavia. Il piccolo aveva solo un anno e mezzo, era nato nel gennaio 2023 da famiglia originaria della Repubblica democratica del Congo.

Pavia, morto il bimbo di 18 mesi caduto dal balcone al quarto piano

Sull’episodio indaga la polizia, intervenuta sul posto dopo la chiamata d’emergenza insieme agli operatori del 118 che si sono occupati di trasportare il bambino all’ospedale di Pavia. Restano da chiarire le cause della caduta. La polizia ha lavorato a lungo sul luogo della tragedia; i tecnici della Scientifica hanno effettuato numerosi rilievi.

Una delle ipotesi più plausibili è quella che il bimbo possa essersi sporto dalla ringhiera del balcone, mentre stava giocando, precipitando poi nel cortile interno del condominio. Il bambino ha fatto un drammatico volo da un’altezza di oltre 12 metri, terminato purtroppo non sul prato a verde, che avrebbe probabilmente attutito l’urto rendendo, ma sul marciapiede in cemento.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia il bambino già in condizioni disperate. Lo staff medico ha cercato di stabilizzarlo e con l’ambulanza è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Matteo, ricoverato in Rianimazione, purtroppo questa mattina è spirato.