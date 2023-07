Continua a tenere banco l’eredità di Silvio Berlusconi, a un mese esatto dalla sua morte. L’ultima notizia importante riguarda i figli Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi, i quali non possono che essere soddisfatti di ciò che è venuto fuori in queste ore, sebbene sia sempre il dolore per l’addio al padre a prevalere su tutto. A rivelare ulteriori dettagli su ciò che era contenuto nel testamento è stato il Corriere della Sera, che ha fatto un bilancio su quanto si intascheranno gli eredi.

Prima di dirvi l’ultima news sull’eredità di Silvio Berlusconi relativa ai figli Pier Silvio e Marina, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia, poi ripreso sul sito ANSA, sembra che Marta Fascina sia sempre stata benvoluta tra gli affetti più cari dell’ex premier, motivo per cui, questi “non hanno alcun fondamento voci di stampa relative a presunte prese di posizione nei confronti di Fascina, con la quale i rapporti sono eccellenti”. La notizia in merito a un per così dire ‘sfratto’ da Villa San Martino non sarebbe mai stato contemplato”.

Eredità Silvio Berlusconi, cosa si è scoperto sui figli Pier Silvio e Marina

Innanzitutto, facendo i conti in tasca, grazie all’eredità di Silvio Berlusconi i figli Pier Silvio e Marina saranno coloro che ne beneficeranno maggiormente. Anche se il Corriere ha anche aggiunto: “L’eredità di Silvio Berlusconi raddoppierà il patrimonio di Barbara, Eleonora e Luigi a circa un miliardo a testa“. Prima che l’ex premier perdesse la vita, l’ad di Mediaset e sua sorella Marina avevano un patrimonio uguale, pari a 340 milioni di euro. Ma ora tutto è cambiato.

Si è quindi scoperto che Pier Silvio e Marina Berlusconi “hanno quadruplicato il loro patrimonio, infatti hanno 1,6 miliardi ciascuno”. Poi è stato riferito sulla figlia di Silvio: “Lei ha anche una proprietà in Costa Azzurra, di grande valore la villa di Châteauneuf de Grasse, uno dei villaggi più belli dell’entroterra francese, a mezz’ora d’auto dal mare della Costa Azzurra. In Italia la numero uno di Fininvest ha solo un piccolo appartamento in zona Bande Nere a Milano e due piani per 22 vani complessivi di un bel palazzotto in Corso Venezia, nel centro della città”.

Pier Silvio ha anche una villa vicino a Villa San Martino, sempre ad Arcore. Il Corriere della Sera ha anche detto che la figlia Barbara ha “la sua reggia e il suo unico immobile di proprietà: 70 vani più 250 metri quadrati tra box auto e cantine. Diversi sono gli appartamenti di Eleonora, mentre Luigi possiede, tra le altre, la ex villa Borletti a Milano”. Ci sono poi altre proprietà pari a 600-700 milioni e beni generici dello stesso valore.