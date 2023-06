Auto prende fuoco sull’autostrada. Weekend di terrore sulle strade italiane. Abbiamo già raccontato l’agghiacciante vicenda del bus finito in una scarpata sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli. In quel caso è successo tutto all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101. Drammatico il bilancio: un morto e 14 feriti. È successo tutto intorno alle 4 del mattino di domenica 4 giugno 2023. Il mezzo Flixbus sembra si sia trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento. A questo punto il conducente del mezzo ha tentato di sterzare sulla sinistra, ma è finito per scontrarsi verso il guardrail.

Il Flixbus allora è finito nella scarpata causando la tragedia. E poteva essere un massacro anche sull’A27 per l’auto in fiamme. Il tutto qui è successo il 3 giugno, intorno alle 18 nello svincolo per Conegliano (Treviso). Sembra che dall’auto uscisse del fumo. A questo punto il conducente si fermato e un istante dopo la macchina ha preso fuoco in mezzo alla carreggiata.





Auto prende fuoco sull’autostrada

Qualche istante dopo il proprietario del mezzo ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto in pochi istanti. I pompieri allora hanno spento con la schiuma l’auto avvolta dalle fiamme. Poco dopo sul posto è intervenuto anche il personale ausiliario di autostrade e chiaramente la Polizia Stradale del posto per i rilievi.

Chiaramente il traffico ha subito un forte rallentamento visto che lo svincolo autostradale è rimasto bloccato per diverso tempo. Sembra tuttavia che le fiamme sono state spente dopo circa un’ora e mezza. Altro terribile incidente invece a Ostia. Qui, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate in via Guido Pincon all’incrocio con via Umberto Cagni.

Erano le 4.20 di domenica 4 giugno 2023. Ad avere la peggio dopo l’urto violentissimo è stato chiaramente il motociclista che è morto sul colpo. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sembra che alcuni residenti, spaventati dal rumore, si siano svegliati e abbiano chiamato i soccorsi dopo aver visto lo schianto atroce. Sembra che gli occupanti del mezzo siano fuggiti.

