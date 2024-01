Diversi italiani stanno ricevendo un messaggio su WhatsApp inerente un’offerta di Trenitalia decisamente allettante. Infatti, molti hanno ricevuto questo link dove è presente anche una carta regalo per ottenere dei viaggi gratuiti per un anno. Una cosa bellissima, peccato però che dietro c’è qualcosa di alquanto losco. Ed è adesso arrivata una denuncia ufficiale dell’accaduto.

Una cosa simile era successa in passato col Black Friday. Prima di parlarvi del messaggio WhatsApp con l’offerta di Trenitalia, ecco cosa diceva all’epoca l’altro contenuto: “Sei stato selezionato casualmente per partecipare al nostro sondaggio del Black Friday. Rispondi e vinci una carta regalo per viaggiare gratis per un anno”. E ora è successo praticamente di nuovo.

Messaggio WhatsApp con offerta Trenitalia: la scoperta choc

Purtroppo dietro questo messaggio inviato su WhatsApp alle ignare persone non si nasconde una reale offerta vantaggiosa di Trenitalia, ma qualcosa di molto pericoloso. Una volta aperto il link, c’è una grafica che sembrerebbe essere lineare con l’azienda pubblica partecipata da Ferrovie dello Stato, invece siamo in presenza di una truffa. A confermarlo proprio Trenitalia all’AdnKronos.

Queste le parole dell’azienda Trenitalia: “È un’offerta fake impropriamente attribuita a Trenitalia. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti, e abbiamo già avvertito i nostri utenti su tutti i nostri social. Ricordiamo che le nostre promozioni regolari sono pubblicate solo sul nostro sito, sulla nostra App o sui nostri profili social ufficiali“. Invece questa carta regalo non viene davvero ottenuta dalle vittime, che invece rispondendo ad un questionario mettono a rischio i propri dati.

Richiesto infatti l’inserimento di nome, cognome, mail, numeri di carte di credito e debito. E quindi è una truffa, chiamata phishing, che fa una simulazione di un sito web ufficiale. Trenitalia ha aggiunto: “Questa promozione non ha nulla a che fare con Trenitalia e qualsiasi contenuto a essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da Trenitalia”. Il link lo si apre tramite cellulare, mentre il pc lo blocca. Se qualcuno è caduto nella trappola, ha spiegato Fanpage, occorre cambiare le password e bloccare le carte. Ed è importante anche presentare una denuncia alla polizia postale.