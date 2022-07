Antonio Vallante morto per un malore a Vernasca, in provincia di Piacenza. Il giovane, che aveva 26 anni, stava trascorrendo una serata bellissima e rilassante con la sua fidanzata, quando è scomparso improvvisamente. Si trovava a cena con la partner all’interno di un ristorante e da un momento all’altro si è sentito male e ha perso i sensi. Il 26enne è crollato a terra e non si è più rialzato. Subito dopo il mancamento, in tanti hanno provato ad aiutarlo ma purtroppo invano.

Antonio Vallante morto per un malore a Vernasca a 26 anni. E solo pochi giorni fa un altro malore ha ucciso Francesco Rodia di 24 anni. Ha accusato un mancamento all’interno della sua casa e i suoi parenti hanno allertato immediatamente il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lo hanno rianimato e hanno disperatamente tentato di portare in ospedale il ragazzo. Letteralmente sotto choc l’intero paese campano, che conosceva benissimo il 24enne essendo un rappresentante dell’Equipe Acr di Avellino.





Antonio Vallante morto per un malore a Vernasca. Dopo essersi sentito male, il giovane originario del comune di Castell’Arquato è stato soccorso con un defibrillatore prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Ma la rianimazione del 26enne non ha portato i risultati sperati e la sua vita si è spenta per sempre. Stando ad una prima ipotesi, Antonio potrebbe essere deceduto per un infarto. Il sito Piacenza 24 ha comunque scritto che non è da escludere che possa esserci l’autopsia sul suo corpo, che ha pubblicato anche la foto del giovane che vi riportiamo qui di seguito

In seguito al malore fatale di Antonio Vallante, sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti necessari, anche se la causa naturale sembra essere molto chiara. Il ristorante nel quale si è materializzato l’accaduto è situato a Vernasca, nella località Franchini. La tragedia ha avuto luogo nella serata del 14 luglio. Ad intervenire sono stati i medici e gli infermieri di Fiorenzuola e Fidenza. Un momento di assoluto relax si è trasformato in un dramma, che ha lasciato tutti senza parole.

E un altro dramma è accaduto in Campania nei giorni scorsi. Vincenzo Diana morto per un malore a Villa Literno, in provincia di Caserta. La notizia ha lasciato nel dolore più profondo tutta la comunità campana, che non riesce ancora a capacitarsi di quanto successo. Il giovane aveva appena 25 anni e si stava recando nel territorio di Castel Volturno, ma non ci è mai arrivato.

