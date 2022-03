Mattinata di terrore a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Una giovane di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa nella giornata del primo marzo mentre si trovava dal parrucchiere. Non c’è stato scampo per la donna, che è stata colpita da diversi colpi di pistola. Uno in particolare ha raggiunto la sua testa, causandole l’esito fatale. Il terribile episodio è quindi avvenuto davanti agli altri clienti e ai dipendenti del salone di bellezza, rimasti scioccati da quella furia omicida inimmaginabile.

Non c’è stato purtroppo niente da fare per Anna Borsa, perché le ferite riportate erano troppo gravi. Nonostante la richiesta di aiuto immediata e il pronto intervento dei soccorritori del 118, i medici e gli infermieri non sono riusciti in grado di salvarle la vita e hanno semplicemente accertato il suo decesso. Oltre alla Croce Bianca, stando a quanto riferito dal sito ‘Salerno Today’, sono arrivati sul luogo dell’omicidio anche i carabinieri e la polizia locale, che stanno indagando sull’accaduto.

Il salone di parrucchiere dove si è materializzato l’assassinio della povera Anna Borsa è situato in via Tevere, nel paese salernitano. Ad ammazzare la 30enne sarebbe stato l’ex fidanzato, che è entrato all’improvviso nel locale e ha scatenato tutta la sua cattiveria contro di lei, non lasciandole vie di salvezza. Secondo quanto è stato accertato, a causa dei colpi di arma da fuoco è stato colpito anche un uomo, che ha riportato una ferita alla spalla ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso.





Le autorità competenti sono adesso sulle tracce del presunto omicida, l’ex di Anna Borsa, che è riuscito a scappare dopo aver commesso il delitto. Distrutto dalla notizia anche il sindaco del comune di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che ha annullato tutti gli eventi del paese: “Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia”.

Il primo cittadino ha poi concluso, dicendo: “Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma”. Pare che la vittima Anna Borsa si fosse lasciata con l’ex partner da otto mesi. In corso le indagini per rintracciare il prima possibile l’uomo, che dovrà quindi rispondere del grave reato di omicidio.