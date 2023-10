Bruttissima notizia nella città italiana, infatti un giovane papà è morto all’improvviso per un malore. Una perdita devastante per la sua famiglia e tutti coloro che gli volevano bene, anche perché come detto è arrivato in maniera inaspettata. Aveva solamente 42 anni e nulla faceva presagire il peggio, ma purtroppo nonostante i soccorsi, il suo cuore ha smesso di battere ed è stato accertato il suo decesso, che ha distrutto una famiglia intera.

Questo giovane papà, morto per un malore inatteso, era molto noto nella sua zona e infatti avevano tutti un giudizio positivo su di lui. Sua figlia è purtroppo rimasta senza un padre e per ora gli unici ad aver avuto la forza di parlare sono stati due amici del 42enne. Il sito Viterbo Tody ha riportato le affermazioni di queste due persone, che hanno voluto omaggiare una persona che ha dato davvero tanto nella loro vita.

Giovane papà morto per un malore improvviso: lascia una figlia

Il giovane papà di 42 anni, morto per un malore improvviso nel corso della notte tra sabato 14 e domenica 15 ottobre, si chiamava Roberto Annesini ed era originario di Vasanello, un comune in provincia di Viterbo. L’amico Francesco lo ha voluto ricordare in questo modo: “Da quando eri bambino sei sempre voluto stare avanti a tutti noi. Questa non te la perdoniamo però… Addio amico mio”. Poi spazio anche al messaggio di Emanuela.

L’amica ha quindi detto sul povero Roberto Annesini: “Quando eravamo alle superiori ne abbiamo combinate di tutti colori, ma ci siamo divertiti. A distanza di anni dai banchi di scuola ci siamo sempre rispettati. Caro Roberto, riposa in pace e veglia su tua figlia e su tutta la famiglia. Sei stato un grande amico. Buon viaggio”. Sempre Viterbo Today ha riportato che il 42enne era una persona, ritenuta da tutti gentile, disponibile e col sorriso sempre stampato sulle sue labbra.

Per quanto riguarda i suoi funerali, programmati per la giornata di martedì 17 ottobre a partire dalle ore 10.30. Le esequie sono state organizzate all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta nel paese di Vasanello.