Nel gennaio 2025, Stefano, un uomo originario di Riccione scomparso vent’anni fa, è stato ritrovato a Conegliano Veneto, dove viveva come clochard. La scoperta è avvenuta quando le autorità locali hanno effettuato controlli di routine tra i senzatetto della zona. Durante la verifica dei documenti, è emerso che Stefano, oggi cinquantenne, era iscritto nel database delle persone scomparse. La famiglia di Stefano, residente a Riccione, aveva denunciato la sua scomparsa due decenni fa, dopo che l’uomo si era allontanato senza lasciare tracce.

Nonostante le ricerche e gli appelli, di lui non si erano avute più notizie fino al recente ritrovamento. Secondo le autorità, Stefano ha vissuto in diverse città del nord Italia durante gli anni della sua assenza, adattandosi a una vita da senzatetto. Le ragioni che lo hanno portato a questa scelta rimangono personali e non sono state divulgate. La famiglia, informata del ritrovamento, ha espresso sollievo nel sapere che Stefano è vivo, ma ha anche manifestato preoccupazione per le sue condizioni di vita.





Sparisce 20 anni fa: ritrovato, è un senzatetto

“È difficile accettare che viva in queste condizioni“, ha raccontato il fratello Giuseppe. “Pur riconoscendo suo figlio, sua madre è molto sola e sta vivendo una situazione emotivamente dolorosa. Ha paura per la sua salute e quella di Stefano, ma è anche preoccupata per la sua solitudine e la difficoltà di comunicare con gli altri membri della famiglia”.

Attualmente, sono in corso contatti tra i familiari e le autorità competenti per valutare le migliori soluzioni per il suo reinserimento sociale e familiare. Questo caso mette in luce la realtà spesso nascosta delle persone scomparse che, per vari motivi, scelgono di vivere ai margini della società.

Evidenzia anche l’importanza dei controlli e delle verifiche periodiche effettuate dalle autorità locali, che possono portare a ricongiungimenti inaspettati dopo anni di silenzio. La comunità di Riccione ha accolto la notizia con sentimenti misti di sorpresa e speranza, auspicando che Stefano possa trovare il supporto necessario per reintegrarsi e ricostruire i legami con la sua famiglia e la società.

