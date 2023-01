Più volte ci è capitato di parlare del controverso rapporto tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello. La cantante, una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip, ha spesso fatto menzione del suo ex, nella casa. Nella maggior parte delle situazioni, il cantante non ha mai ribattuto, tuttavia, ogni volta che qualcuno glielo chiede, di certo non si tira indietro. E sulle pagine di Chi, Vianello ha invece fatto un po’ di chiarezza, esponendo il suo punto di vista sulla questione dei tradimenti perpetrati ai danni di Wilma Goich durante il loro matrimonio.

C’è da dire che per il cantante, quella è solo una mezza verità raccontata dalla Goich, che invece, a suo dire, omette molte altre cose accadute in quegli anni. In primis Edoardo Vianello fa presente che l’ex moglie avrebbe mentito riguardo quelle scappatelle (in parte) e che sia stata proprio lei ad abbandonarlo per un altro uomo. Tuttavia la vippona, nella casa, ha sempre sostenuto il contrario e di non avergli mai messo le corna.

Leggi anche: “Tutto annullato”. Bufera sul GF Vip dopo la decisione delle ultime ore





Wilma Goich ed Edoardo Vianello, la bomba del cantante

È qui che il racconto di Vianello si fa interessante: “Ci sono state delle scappatelle questo è vero. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. – si legge su Chi – Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia. Se ho confessato questi tradimenti?

Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo. Se è vero? Impossibile che siano bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni…. Wilma dice che non mi ha mai tradito?

Oh comunque a me per la prossima puntata va benissimo il blocco Edoardo Vianello#gfvip #incorvassi — MDF 🐝 (@salutiebaci1) January 9, 2023

Può dire quello che vuole, ma la verità è quella che vi racconto io. La seguo poco al GF Vip, ma vedo sui giornali che parla di me. – ha continuato Edoardo Vianello – Se mi ama ancora? Non so dirlo, e conta poco: ho un’altra moglie. Di sicuro non farei mai un confronto tv con lei. Siamo separati da talmente tanti anni e non avrebbe senso. Però pensavo che nel reality sarebbe durata meno”.

Leggi anche: “Fuori dalla casa”. GF Vip, Attilio Romita: il gesto fa imbufalire tutti. “Devi stare zitto per sempre!” (VIDEO)