Più che una cabina armadio un appartamento. Enorme, piena di scarpe, borse e accessori griffati che farebbero impallidire persino Carrie Bradshaw di Sex and the city. La showgirl torna a Milano e prima della serata con le amiche in un locale del capoluogo lombardo, mostra il look del giorno nella sua stanza guardaroba gigantesca.

Perché in effetti chiamarla cabina armadio è riduttivo. Chiara Ferragni? No, anche se l’influencer non ha nulla a che invidiare a questo paradiso per le appassionate di moda. Si intrecciano gli occhi a guardare i filmati postati tra le ultime Storie di Instagram, ma del resto Wanda Nara non ha mai fatto mistero della sua passione per brand costosissimi. E soprattutto ha sempre ostentato con una certa disinvoltura il lusso estremo a cui è ormai abituata.

Wanda Nara, la cabina armadio pazzesca

Scarpe di ogni tipo e di tutti i colori, borse e accessori firmati (qualche logo si riconosce subito), senza contare gli stand con i vestiti sembrano infiniti, anche questi ovviamente per poche. E dire che ora Wanda Nara vive a Parigi con la famiglia, dove gioca Mauro Icardi, non in questa casa stupenda dove è tornata da poco.





Wanda Nara è tornata a Milano da sola, ha raggiunto il suo enorme appartamento nel capoluogo lombardo, un attico che si estende per 400 metri quadri acquistato all’interno del complesso Giardini d’Inverno, nel grattacielo di via Pirelli 33, a due passi da Porta Nuova e dalla Biblioteca degli alberi. Via da Parigi e dal compagno, che nel frattempo è sparito dai social. E le voci di rottura adesso si fanno sempre più insistenti.

Altro che riconciliazione dopo la bufera e il presunto tradimento di lui! Un programma tv racconta che sarebbe persino spuntato un video hot inviato da Eugenia Suarez al calciatore che lo ‘incriminerebbe’ definitivamente. Vero o no, Wanda Nara, 34 anni, ora è nel capoluogo lombardo dove si divide tra lavoro, shooting per la sua linea di cosmetici e cene con il suo staff. Senza dimenticare di far vedere il suo guardaroba da mille e una notte.