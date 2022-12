Splendida notizia per Nicola Panico, che sarà di nuovo papà. L’annuncio inaspettato e meraviglioso è arrivato proprio dall’uomo, che lo ha fatto attraverso una Instagram story postata sul suo profilo. Ha infatti pubblicato un’immagine legata ad una visita dal ginecologo fatta da sua moglie ed è stato mostrato il feto che sta crescendo nella pancia della donna. Soltanto pochi mesi fa aveva avuto la gioia di diventare genitori per la prima volta e ora un altro momento indimenticabile nella loro vita.

Nicola Panico sarà chiamato papà per la seconda volta tra non molto. I fan ovviamente lo avranno tempestato di messaggio di entusiasmo in direct, visto che comunque lui ha preferito non inserire un post ma una storia che è quindi possibile commentare solamente in privato. Inoltre, ha anche svelato ufficialmente il nome del bebè, che dunque sarà un maschietto. Gioia incontenibile per la coppia, che ora non aspetta altro che conoscere anche il loro secondo bambino.

Nicola Panico sarà papà per la seconda volta: la moglie è incinta

Nicola Panico, che dunque molto presto diventerà papà bis, è noto ai telespettatori di Canale 5 per aver partecipato in passato ad un’edizione di Temptation Island. Tra l’altro, come ricordato dal sito Isa e Chia, lui era finito nel vortice delle polemiche per la storia con l’ex partner Sara Affi Fella, infatti erano rimasti coinvolti in una sorta di scandalo durante il percorso della giovane sul trono. Poi lui ha ritrovato la stabilità e la felicità con l’attuale moglie, con la quale si è unito in matrimonio dodici mesi fa.

Il nome scelto da Nicola Panico e dalla coniuge Francesca Parenti, che sta dunque affrontando la sua seconda gravidanza, è stato Alessandro. Non ci sono dettagli in merito alla data della possibile nascita del bimbo, ma certamente nei prossimi giorni o settimane si saprà qualcosa in più. Lei non è nota al mondo dello spettacolo e si sanno davvero pochissime informazioni sul suo conto essendo riservata. Lui ha 39 anni ed è un calciatore che milita nei campionati dilettantistici italiani.

Nicola Panico è convolato a nozze con la sua Francesca un anno fa, nel dicembre del 2021. Poi a febbraio 2022 hanno accolto nella loro famiglia il primogenito Salvatore. Ora è partito il countdown e si aspetta la nascita di Alessandro, che ha reso i due genitori super felici.