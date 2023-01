Nelle scorse ore si è materializzato un evento destinato a far parlare per lunghissimo tempo. Uno dei volti di Canale 5, protagonista di due reality show, si è presentato in una veste inedita. Stiamo parlando di Giacomo Urtis, che si è vestito da sposa per partecipare ad una manifestazione molto importante. Ma oltre al suo look insolito, a far parlare di sé sono state anche le dichiarazioni bomba fatte dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha messo in imbarazzo tutti, in particolare una sua amica famosa che stava conducendo.

Un momento indimenticabile per Giacomo Urtis, che ha deciso di indossare un vestito da sposa per dare vita ad una sfilata di moda pazzesca. Ad invitarlo è stato il marchio Celli Centro Sposi e in passerella è parso davvero molto a suo agio. Successivamente ha anche rilasciato qualche commento e si è rivolto precisamente ad alcune persone, che hanno avuto delle relazioni con lui in passato. E a quel punto l’imbarazzo è piombato improvvisamente su tutti i presenti.

Giacomo Urtis col vestito da sposa: sfilata e dichiarazioni bomba

Quindi, l’ex gieffino e Isola dei Famosi Giacomo Urtis ha accettato di sfilare con il vestito da sposa davanti agli occhi anche della conduttrice e amica Nathaly Caldonazzo. E il sito Biccy ha riportato le sue frasi dette durante l’evento di Celli Centro Sposi: “Questo abito da sposa lo dedico a tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono. E che poi non mi sposano, così io mi sposo lo stesso”. Nathaly si è messa le mani verso la faccia, in segno di imbarazzo totale, e ha poi cercato di rendere ancora più leggera la situazione.

A quel punto Nathaly Caldonazzo ha esclamato: “Nessuno dei presenti chiaramente”. E lui: “No, non conosco nessuno qua”. E quando Biccy ha postato una parte della sfilata, mentre lui proferiva quella frase boom, lo stesso Giacomo Urtis ha commentato su Instagram: “Ovviamente anche se sono sposati io mantengo l’anonimato e massima discrezione. Non preoccupatevi”. Un momento esilarante per lui e per il pubblico, con Giacomo che ormai sta effettuando drastici cambiamenti sotto l’aspetto estetico.

Giacomo Urtis è un chirurgo estetico, che ha ritoccato diversi vip. Nel 2017 è stato protagonista a L’Isola dei Famosi e poi al GF Vip 5. Nell’edizione successiva è entrato nuovamente nella casa più spiata d’Italia con Valeria Marini. E ora quest’altro momento top nella sua vita professionale e privata.